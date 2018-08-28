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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 25 Сентября, 21:42 |
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Восточный экономический форум во Владивостоке нащупывает специализацию
По его словам, дальневосточный форум должен отличаться от форумов, которые уже проводятся в России и мире.
«Мы сейчас обсуждаем конструкцию форума. Мы хотим, чтобы дальневосточный форум тоже имел свое звучание и свою нишу. Если возьмем специализацию, условно говоря, сначала морскую тему, потом тему добычи полезных ископаемых, потом следующие какие-то вопросы затронем, то тогда мы можем быть уверены в том, что это будет высокопрофессиональное обсуждение, что мы сможем собрать правильную аудиторию, и не будем повторяться, это каждый раз будет интересно», - отметил Юрий Трутнев.
Он также сообщил, что предстоит большая подготовительная работа и провести ее надо в сжатые сроки. «Форум во Владивостоке состоится, предложение поддержано президентом РФ, работа предстоит очень большая и в очень сжатые сроки. Обычно такие форумы готовятся за год, у нас осталось три месяца. Мы за это время должны связаться со всем миром, со всем Азиатско-Тихоокеанским регионом, пригласить гостей, с которыми мы дальше будем работать, которые заинтересованы в работе на территории Дальнего Востока», - обозначил полпред.
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