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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2017, 17:32 | Часовой пояс
В Приморском крае приступил к работе первый на Дальнем Востоке региональный сертификационный центр "ПМ Стандарт"
Открытый на базе Дальневосточного федерального университета, центр будет осуществлять подготовку проектных специалистов к сертификации в соответствии с российскими ГОСТами и проводить сертификационные сессии, сообщается www.primorsky.ru.
Как рассказали в департаменте проектного управления Приморского края, появление такого центра - важный этап становления проектной культуры на Дальнем Востоке России.
«Возрастающий спрос на проектных специалистов в государственном и частном секторе формирует требования к уровню профильных знаний и их объективной оценке. Подтверждение профессиональных компетенций в сфере проектного менеджмента становится преимуществом при трудоустройстве», - отметили в ведомстве.
Теперь подтвердить эти компетенции можно в пока единственном на Дальнем Востоке центре. Пройти сертификацию «ПМ СТАНДАРТ» могут все желающие. Первая сертификационная сессия запланирована на 30 июня.
Теги: ПМ Стандарт
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