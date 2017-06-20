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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Утверждена концепция развития острова Русского в Приморье
«Восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать здесь свои проекты на сумму более 50 млрд рублей. Среди них - Центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР, новые гостиничные и туристические комплексы. Для того чтобы эти проекты стартовали, и стартовали успешно, на острове Русском будет создана территория опережающего развития. Соответствующее распоряжение Правительства России подписано», - отметил Александр Галушка.
Кроме того, концепция развития острова Русского предусматривает строительство на его территории Центра международного сотрудничества, включающего конгрессно-выставочный центр, в том числе для ежегодного проведения Восточного экономического форума, бизнес-центров и современных гостиниц.
Важнейшим направлением развития острова является развитие Дальневосточного федерального университета и создание полноценного университетского города. Подписанным распоряжением предусматривается строительство II очереди ДВФУ, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран АТР.
Остров Русский станет центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток. Концепцией предусмотрено создание морского биотехнопарка, площадки для использования, тестирования и сертификации российских и иностранных высокотехнологичных систем, в том числе робототехники, морской техники, беспилотных систем. Этому будет способствовать и создание Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.
Для повышения туристической привлекательности острова Русского предусматривается введение системы Tax Free. В целях поддержки инвесторов, реализующих проекты на острове Русском, Минвостокразвития России на ближайшие 2 года выделено 3,8 млрд рублей средств федерального бюджета на инфраструктурное развитие его территории.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год.
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