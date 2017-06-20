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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Для управления МТК создадут российско-китайскую компанию
Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на международном экономическом форуме «Один пояс - один путь» в Пекине.
Глава Минвостокразвития отметил, что ведомство готово предложить межправительственное соглашение о развитии транспортных коридоров между Государственным комитетом по реформе и развитию КНР и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока.
«Международные транспортные коридоры - очень перспективное и взаимовыгодное направление. Известна сложность в конкурентном ограничении, которое есть на северо-востоке Китая, - удаленность внутренних портов, - подчеркнул Александр Галушка. - Но близко российские порты, и китайские грузы могут быть быстро и удобно доставлены из российских портов. Мы готовы создать бесшовный коридор для китайских грузов. Уже сегодня принят закон, и он действует, по которому пункты пропуска через границу в рамках МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» работают круглосуточно. Мы упростили режим контроля - вместо нескольких теперь определен единый контрольный орган».
Досье «Дальневосточного капитала»: МТК соединяют северо-восточные провинции Китая с портами Приморского края и позволяют существенно снизить издержки китайских грузоотправителей. По оценкам международных экспертов, грузовая база коридоров может достигать до 45 миллионов тонн ежегодно, а совокупная экономия китайских грузоотправителей - до 7 млрд юаней в год.
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