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Придется соображать на троих
Восьмой по счету российско-корейский форум, прошедший во Владивостоке, как и в предыдущие годы был посвящен поиску путей развития сотрудничества двух стран в наиболее перспективных отраслях экономики.
Но особенностью обсуждения многих вопросов на этот раз стала повышенная заинтересованность южнокорейских участников дискуссий в развитии трехстороннего сотрудничества, с включением в масштабные планы Северной Кореи. Политические события на Корейском полуострове могут открыть дополнительные возможности для реализации проектов во многих сферах.
Примечательно, что именно в день работы российско-корейского форума казалось бы уже прочные соглашения о встрече лидеров Северной Кореи и США (очевидно, что двум суверенным Кореям не удастся ни о чем договориться без участия дяди Сэма) начали приобретать неопределенность. Однако, оптимизм по поводу будущего сотрудничества с Россией в единой связке с Северной Кореей не оставлял южнокорейских гостей. Когда-то все должно войти в позитивное русло политической стабильности в регионе. И только она может по настоящему высвободить энергию делового взаимодействия, основанного на вполне понятных экономических выгодах.
Приглашение к технологическому прорыву
Приливы в экономическом сотрудничестве наших стран и такие же мощные откаты назад наблюдаются уже многие годы. Политические качели остановят любого, даже рискового, бизнесмена. Если уж даже проекты государственного уровня постоянно сбиваются с намеченного ритма, не говоря уже о небольших частных проектах. Однако, в этот раз южнокорейские партнеры настроены более решительно.
При нынешнем президенте Республики Корея создан Комитет по экономическому сотрудничеству на северном направлении. На площадке Восточного экономического форума в прошлом году президенты наших стран определили девять ключевых направлений взаимодействия. Это и задает новый тон для дискуссий.
- Основной осью взаимодействия могут стать трехсторонние проекты, - сказал директор департамента планирования сотрудничества комитета по экономическому сотрудничеству на северном направлении при президенте Республике Корея Ким Сон Чжин. - Наиболее актуальный проект - это соединение транссибирской и транскорейской железной дороги, а также соединение с транскитайской дорогой. Это наши планы. Мы надеемся также на возобновление транспортного проекта «Раджин - Хасан». Для реализации этих планов нужно, конечно, достроить некоторые участки дороги, как на российской территории, так и на юге Кореи. Эти проекты охватят северный регион, и дальше, через Северный морской путь, можно развить глобальный проект в транспортно-логистической сфере.
Дальний Восток России все больше становится территорией с высокой конкурентной средой. Соседние страны, реализуя свои проекты (китайский «Один пояс - один путь», монгольский «Степной путь», несколько японских проектов и северная экономическая политика Республики Корея с ее планами), рассчитывают в той или иной степени на сотрудничество с Россией. Собственно, и программа форума во Владивостоке, инициированного и организованного Южной Кореей, была составлена с учетом интересов этой страны здесь. Блок вопросов по логистике был связан, в том числе, с возможностями совместного развития грузоперевозок по Северному морскому пути, который корейцы, кстати, назвали «путем XXI века». «Это не только транспортный путь, но и освоение северных территорий и их ресурсов», отметил Ян Чхан Хо, президент Корейского морского института.
По мнению Ким Сон Джина, освоение Севморпути может сформировать системную платформу для «прорывного успеха» в вопросе технологического сотрудничества наших стран, позволит задействовать достижения «четвертой промышленной революции», которую в настоящее время переживает Республика Корея. Стоит оглянуться на недавнюю историю, говорит корейский чиновник, когда после распада СССР крупные южнокорейские компании нашли в России оригинальные передовые технологии, которые использовали в производстве сотовых телефонов, бытовой техники. России необходимо наладить коммерциализацию научных разработок, что можно делать в рамках специальных технологических кластеров или инновационных центров.
В рамках технологического сотрудничества перспективной представляется и тема судостроения. Российские компании, простимулированные инвестиционными квотами, планируют строить суда, и в любом случае обновление промыслового флота - задача актуальная на ближайшие десятилетия. Но «нам нужно, чтобы эти суда строились на нашей территории, необходимо создавать совместные компании на наших территориях», - отметил генеральный директор ООО «Южный Терминал» Арслан Висаидов из Сахалинской области.
Представитель корейской компании CJ Logistics Сон Ги Сок советует российским рыбопромышленникам не «горячиться» и не строить сразу большое количество судов на российских верфях. Пока в России создадут современные проекты, отвечающие всем международным требованиям, в том числе экологическим, можно воспользоваться лизингом южно-корейских судов, которым сегодня уже не хватает работы.
А рыбный воз и ныне там
Вообще рыбная тема - это, пожалуй, одна из самых реальных сфер сотрудничества. Несколько лет корейские бизнесмены продвигают идею строительства рыбоперерабатывающего комплекса на полуострове Назимова во Владивостоке. И для этого есть немало оснований.
- Сегодня Китай является хабом в сфере рыбопереработки и основным поставщиком переработанной рыбной продукции на мировой рынок, - сказал директор департамента исследований морской политики Корейского морского института Чан Хон Сок. - Схема эта налаженная, устоявшаяся и, если не придет на рынок очень сильный игрок, сломать ее сложно. Но Китай не обладает богатой ресурсной базой, он только имеет финансы и технологии. Если наши страны объединят усилия, наладят сотрудничество, то Россия может стать вторым сильным игроком на этом рынке и, может быть, даже законодателем. Но корейские компании в рыбоперерабатывющей отрасли - это малые предприятия, им сложно находить средства и информацию. А выстраивая сотрудничество с Россией, они часто не получают достаточно полноценный ответ. Так, согласно договоренностям, мы уже должны были приступить к реализации проекта по строительству рыбоперерабатывающего комплекса на мысе Назимова, но до сих пор не получили оценку с российской стороны.
В то же время, представитель компании из Пусана «KTI» Квон Ги Хён, также выразивший интерес к участию в проекте строительства рыбоперерабатывающего комплекса на мысе Назимова, отметил, что пока Россия строит свой рыбодобывающий флот, она могла бы воспользоваться флотом Республики Корея: «если мы сможем договориться о доступе корейских судов в российские воды для промысла, то это создало бы хорошую перспективу, но об этом сложно договориться».
Нельзя не отметить, что тема строительства во Владивостоке рыбного комплекса с корейскими инвестициями - долгоиграющая. Проект не может быть реализован, поскольку до сих пор «дорогие» и «желанные» инвесторы так и не могут оформить для него землю. Каждый раз слушая обсуждение этого проекта на очередном российско-корейском форуме, испытываешь ощущение дежавю. И становится все более интересно: когда же это может случиться?
Ценовая развилка
На форуме активно обсуждали и энергетическую повестку, в частности, дискуссию вызвал вопрос сотрудничества в газовой отрасли. И свою задачу в обсуждении вопросов взаимодействия в этой сфере на этом форуме южнокорейские участники обозначили следующим образом: «повысить информированность российских партнеров о том, как выстраивается газовый рынок в Корее». По их словам, если раньше на азиатском рынке газа цены определялись долгосрочными контрактами и, несмотря на волатильность рынка, оставались для участников сделок стабильными, то сейчас ситуация меняется в этом отношении кардинальным образом. Рынок переходит на краткосрочные контракты.
Сегодня корейский газовый рынок выглядит следующим образом: треть поставок осуществляет Катар, еще одну треть - США, и только 5% в общем объеме закупок газа Кореей приходится на Россию. В то же время Республика Корея, реализуя свои планы в области экологии, социальной политики, заинтересована в увеличении поставок газа. При этом принципиальной разницы в том, какой это будет газ - трубопроводный или СПГ - нет. Важно, что мы укрепляем доверие, отметили корейские спикеры. Ну и, конечно же, спотовые сделки тоже важны.
Не надо «искать зайца»
В очередной раз корейские участники форума говорили о том, что трудно будет достигать поставленных целей опережающего развития Дальнего Востока, если здесь не будет притока населения. А для этого нужно создавать социальные условия. И это весьма прагматичная задача - для новых проектов нужны высококвалифицированные кадры. Необходимо расширять региональный спрос. Для этого необходимо концентрировать те ограниченные ресурсы, которые сегодня «размазаны» по всему огромному региону.
Среди прочих проблем, обозначенных в ходе обсуждения, были вопросы имиджа российских территорий. «Не нужно хвататься за все подряд, нужно выбрать наиболее перспективные направления, интересные проекты, и создать российский бренд. Для привлечения инвестиций в проекты нужны истории успеха, поэтому не стоит забывать о тех корейских компаниях, которые уже работают на территории России. Они влияют на складывающийся у инвесторов имидж России», отметили южнокорейские участники.
Россия обладает неограниченным потенциалом в решении вопросов Корейского полуострова, отметили в заключение корейские участники форума, и в области энергетики нам нужно уже создавать макро дискурс. «Но мы пока не отчетливо видим позицию России в этом вопросе», прозвучало в заключении разговора.
Фото Елены Абашевой.
Елена АБАШЕВА, Лариса ЛАРИНА.
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