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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Большой Камень: вызовы роста для власти
Городской округ Большой Камень - яркий пример того, как меняется жизнь дальневосточников в связи с реализацией проектов федерального масштаба. С одной стороны, с городского округа в 2015 году снят статус ЗАТО, с другой - на его территории активно развивается ТОР «Большой Камень» с ключевым резидентом - ССК «Звезда». «Дальневосточный капитал» беседует с главой города Александром АНДРЮХИНЫМ о том, как решаются вопросы развития территории в новых условиях.
- Александр Владимирович, уже полтора года вы руководите городским округом, какие главные перемены в жизни города за это время произошли?
- Самое главное - мы взяли курс на стратегическое развитие. Разработанная нами Стратегия развития городского округа Большой Камень является базой системного решения проблем, которые, безусловно, будут, потому что глобальные стройки влекут за собой глобальные перемены и немалые трудности.
Мы смогли убедить Минвостокразвития, что городу необходимо разработать комплексный план развития. В министерстве нас услышали, и мы постарались заложить в него все выпавшие из внимания мероприятия, позволяющие развивать ТОР «Большой Камень» не только как судостроительный комплекс, но и как объект социальной инфраструктуры. И в итоге мы сможем идти в ногу с национальными проектами, обозначенными президентом. В прошлом году к нам приезжал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, и мы довели до него информацию о том, что на территории Большого Камня необходимо актуализировать стратегический и комплексный подход в решении проблем.
Сегодня развитие экономики города идет не только за счет градообразующего предприятия ДВЗ «Звезда», но и за счет территории опережающего развития «Большой Камень». В ТОР сегодня работает 18 резидентов, самые крупные из которых - это ДВЗ «Звезда», ССК «Звезда» и «Доброфлот». Развитие ТОР - это, в первую очередь, деньги в бюджет, но вместе с тем и различные проблемы роста. Например, в новых проектах зачастую не учитываются уже проложенные тепловые, электрические и теле- коммуникации. А когда в процессе строительства рвутся кабели, разрушаются ливневые стоки, это, естественно, вызывает негативную реакцию населения. С помощью Корпорации развития Дальнего Востока мы намереваемся сделать так, чтобы значительная часть выделяемых правительством средств уходила на восстановление городской инфраструктуры.
Удалось изменить схему взаимодействия городской исполнительной власти с региональными и федеральными структурами. Совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) стараемся выстроить систему, при которой принятие решений по вопросам, требующим глобального изучения, происходит с привлечением специалистов из других сфер.
У нас получилось выстроить конструктивный диалог с городской Думой. На уровне города мы сегодня очень внимательно подходим к депутатским наказам населения, которые исполняются совместно с городской администрацией.
Хочется отметить перемены, произошедшие во взаимоотношениях с предпринимателями. Координационный Совет предпринимателей сейчас перестает быть формальностью, он становится действующей и действенной структурой.
Достраиваем детский сад, который четыре года был у нас долгостроем. Способствуем строительству жилья для резидентов ТОР, в частности, сократили сроки принятия решений по объектам строительства. Что касается поставленной губернатором задачи - приобретения квартир для детей-сирот, мы ее полностью выполнили, и решаем вопрос переселения людей из аварийного жилья.
- Как изменилась бюджетная обеспеченность муниципального образования Большой Камень в связи с потерей дотации ЗАТО?
- В 2015 году с города Большой Камень был снят статус закрытого административно-территориального образования, вместе с этим местный бюджет потерял соответствующие дотации из федерального бюджета. Наши доходы благодаря строительству ССК «Звезда» увеличиваются, но они не позволяют перекрыть существующие потребности, исходя из возрастающей с развитием ТОР нагрузки на бюджет. В связи с прекращением дотации на ЗАТО, бюджет МО потерял около 30% (около 300 миллионов рублей), при этом собственные доходы выросли на 10%. То есть, нам не хватает чуть более 100 миллионов рублей, чтобы ситуацию до конца года выровнять.
- Назовите особо проблемные сферы, существующие сегодня?
- Заступив на ответственный пост главы в январе 2018 года, обнаружил, что многие документы, которые должны быть действующими и ранее подготовленными, попросту отсутствуют. Это, например, схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ливневой канализации. В связи с чем приходится наряду с решением глобальных задач делать то, что уже должно быть сделано.
Остро стоит вопрос строительства жилья. В ближайшее время мы ожидаем прибытия в город 7 тысяч специалистов на ССК «Звезда». Согласно принятой нами Стратегии развития Большого Камня, на одного специалиста ТОР должно приходиться несколько человек обслуживающего персонала - врачей, воспитателей, полицейских, служащих и так далее. Понятно, что часть из этих специалистов в городе есть, но строятся новые социальные объекты, и нам надо привлекать дополнительно врачей, воспитателей, учителей, и где их взять, - вопрос пока не решен. В этом нам очень помогает Корпорация жилищного строительства, которая сейчас зашла на территорию и занимается перепроектированием микрорайона «Солнечный» . Мы планируем, что данное жилье в виде арендного, социального будет использоваться для нужд городского округа.
- На каких принципах строится ваша работа с командой?
- Президент ВГУЭС, депутат Законодательного собрания Приморского края Геннадий ЛАЗАРЕВ как то сказал мне, что сложно управлять любым предприятием, но особо - вузом, потому что там работают очень умные люди. Это касается и муниципальной службы.
Будучи депутатом, ты можешь делать все, что не запрещено, а будучи муниципальным служащим, только то, что тебе разрешено, а это большая разница. Психологически сложно отказывать в решении вопросов людям, не знающим, что определенный вопрос, например, ремонт дороги, не принадлежащей муниципалитету, но находящейся на его территории, ты решать не можешь. Впрочем, такие проблемы мы стараемся решать с другими структурами, например, КРДВ, способными оказать содействие в этом.
- Вы сравнивали эффективность работы своей администрации, с работой других муниципалитетов Приморского края?
- Самые высокие показатели наш городской округ занимает по количеству привлеченных инвестиций. Но очевидно, что это инвестиции в основной капитал, которые приходят на строительство ССК «Звезда», и мы на них не влияем, только создаем для них условия.
Что касается непосредственно нашей работы, это, например, - деятельность по содействию развития конкуренции. Мы в рейтинге эффективности работы муниципальных образований края по этому показателю занимаем второе место. То есть, в городе создана честная конкурентная среда, в которой побеждает тот, кто более эффективен.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий у нас - на втором месте после Владивостока. Это и хорошо, и плохо, потому что вымывает специалистов из администрации, которые уходят в бизнес. И эта проблема не только наша, но и многих предприятий города. Кстати, прошли времена, когда в ССК запрещали устраивать местных специалистов, что, конечно, для развития экономики города - очень положительный факт. Средняя заработная плата в Большом Камне составляет более 50 тысяч рублей.
В общем рейтинге удовлетворенности населения 2018 года мы - на пятом месте среди 34-х муниципальных образований. По экономическому развитию городского округа - на шестом.
- Какие задачи вы перед собой ставите, находясь на посту главы города?
- Выстроить механизм комплексного развития Большого Камня в реалиях, в которых мы находимся. Нам необходимо создать такую социальную инфраструктуру, чтобы люди не только не уезжали отсюда, а чтобы ощущали себя комфортно со всех позиций: экономических, экологических и просто человеческих.
На сегодняшний день население города - 40 тысяч жителей, постоянно проживающих на территории. При этом еще около 5 тысяч - это командированные, которые скоро должны стать местными. В связи с этим возникает ряд социальных проблем, связанных с отсутствием специалистов, которые будут работать на новых социальных объектах.
В этом плане мне нравится позиция губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО, который всех своих вице-губернаторов направляет на работу с муниципалитетами, что, безусловно, скажется на коммуникации краевой и муниципальной власти. При этом его позиция состоит в том, что Большой Камень сегодня - это не отдельный муниципалитет, а часть в структуре Приморского края, что, безусловно, очень правильно. А он - человек жесткий в принятии решений, и это мотивирует окружение.
Дмитрий КОЖЕВНИКОВ
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