|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 03:48 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Орел и драконы сбиваются в стаю
Восточный экономический форум, прошедший в столице Приморья под аккомпанемент разрушительного туйфуна, стал намного более значимым событием, чем это предполагает даже его весьма громкое название.
Это, конечно, вовсе не умаляет важности экономических процессов, происходящих сегодня на Дальнем Востоке России. Просто сдвинувшиеся тектонические плиты мировой геополитики заставляют ставить во главу угла более масштабные и актуальные темы.
У вас тут изоляцию пробило
О том, как повлияют итоги ВЭФ-2016 собственно на развитие Дальнего Востока России, - тема для любопытных наблюдений и интересных дебатов на ближайший год. Но очевидно, что ВЭФ уже оказался большой победой для нашей страны в целом. Глядя на происходящее во Владивостоке, весь наблюдательный мир еще раз убедился, что политика изоляции России и ее лидера с треском провалилась. Хуже того, в период, когда Обама досиживает последние дни в изрядно потертом и основательно расшатанном кресле руководителя мирового гегемона, а на смену ему при любом раскладе придет весьма эксцентричная особа, хотя бы умеренные рабочие отношения с лидером России будут как нельзя кстати, что уж тут говорить об отношениях более тесных. Заметьте, в Приморье прилетели лидеры одних из самых жестко привязанных к Вашингтону в военном, да и существенно в экономическом отношении стран региона - японский премьер Синдзо Абэ и президент Республики Корея Пак Кын Хе.
ВЭФ в Приморье, естественно, можно рассматривать и как своеобразный предбанник заседания Большой Двадцатки в китайском Ханчжоу, которое по своей значимости заставило уже лидеров G7 нервно курить в сторонке. А кто сказал, что даже самые важные вопросы не могут решаться в бане? Тем более в русской? Это нисколько не умаляет значимости форума во Владивостоке.
Итак, теперь попробуем поразмыслить о том, что второй Восточный экономический форум принес каждой из стран, чьи лидеры участвовали в нем, в геополитическом смысле.
Об очередном примере разрушения легенды об «изоляции» России и ее дерзкого президента мы уже сказали. Наша страна в полной мере повернулась на восток (по крайней мере, одной из голов своего символа-орла) и сегодня является одним из ведущих игроков в обширном регионе. Даже несмотря на то, что игра очень хитрая, а кое-где, скажем так, и на грани (с десяток конфликтов из-за спорных островов, ракетно-ядерная программа Пхеньяна, напряженные отношения Вьетнама и КНР и пр.). Да и игроки за столом АТР собрались опытные и по-азиатски непростые. Пожалуй, такого влияния здесь страна не имела даже во времена СССР, когда не принято было играть в излишне тонкие политические игры. Сейчас все намного сложнее, но и вариантов на порядок больше. На ВЭФ мы видели элементы большой и бесконечной многоходовки. Даже три лидера сыграли партию, результаты которой так или иначе отзовутся в десятках стран.
Экономическая составляющая второго ВЭФ и сама по себе является важным фактором геополитики. Россия пытается не без трудностей внедрить в сознание иностранных инвесторов мысль о том, что страна не просто декларативно поворачивается на восток, а готова открыть экономические границы, прилагает усилия по изменению инвестклимата, чертит на своих сухопутных и морских просторах различные конфигурации транспортных коридоров и так далее. На ВЭФ было только презентовано несколько десятков проектов на 1,5 трлн рублей!
Вот что сказал по этому поводу президент России Владимир Путин: «Мы поставили перед собой в полном смысле амбициозную, огромную по масштабам задачу: сделать Дальний Восток одним из центров социально-экономического развития нашей страны - мощным, динамичным и передовым. Как уже говорил, это - один из наших важнейших общенациональных приоритетов».
Шахматы Абэ
Теперь Япония. Абэ, конечно, далеко не рубаха-парень, который, наплевав на споры, противоречия и санкции, набивается в друзья Путину. Упаси боже! Хотя, будем откровенны, японский лидер достоин всяческих похвал и благодарностей от россиян хотя бы за то, что наплевал, в отличие от тех же мягкотелых европейцев, на мнение США и не стал участвовать в изоляции России, и если и поддержал санкции, то практически декларативно. В том числе и благодаря Японии и ее премьеру наша страна сегодня в АТР выглядит вполне достойным игроком. Вопрос только в том, что за этим стоит. А стоит за этим уже японская многоходовка, в которой Россия, безусловно, один из важнейших элементов, но лишь один из нескольких.
Развивающиеся в столь динамичном ключе отношения японского премьера и российского президента уже давно вызывают живой интерес у наблюдателей. Этой весной в Сочи были озвучены планы Японии дать ход на Дальнем Востоке России реализации большого количества проектов, общеизвестные «восемь пунктов» - от транспортной инфраструктуры до медицины. Правда, никто при этом не снимал с повестки решение «курильской проблемы», но возможный пряник был обозначен.
Что же касается ВЭФ, то, если взять то же выступление японского премьер-министра, по оценке многих наблюдателей, оно вообще выглядит как некая декларация о желании и возможности начать новый этап развития отношений Японии и России. Нет, Курилы никуда не делись (иначе Абэ не был бы японцем), зато стало понятно, что японское руководство готово немного отодвинуть спор вокруг островов в сторону и рассматривать его отдельной повесткой. Это, конечно, не совсем то, к чему призывал Абэ Путин, который в который уже раз заявил, что Россия «землей не торгует» и пора бы уже отделить мух от котлет, но - все же заметный сдвиг в подходах к проблеме.
Вот яркая цитата из речи Синдзо Абэ: «Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость и возьмем на себя ответственность». Наблюдателям стоит запомнить этот день, когда два лидера публично перешли на «ты». И это произошло на ВЭФ во Владивостоке! Мало кто сомневается, что это «ты» совершенно четко услышали и в Вашингтоне, и в Пекине.
Кстати, аккурат перед ВЭФ, японский премьер произвел уникальное в мировой практике назначение: он создал должность министра по экономическому сотрудничеству с Россией. Как вам ход?!
Нет никаких сомнений, что японский бизнес, если будет дана «отмашка», придет на Дальний Восток России и сделает все в лучшем виде. Тем более что экономика Японии уже давно ищет драйверы, которые позволили бы ее двинуть по направлению хоть к какому-то устойчивому росту.
Впрочем, повторимся: потепление отношений Японии и России в своей основе носит вполне прагматичный характер. Нет никаких «друзей» Абэ и Путина, зато есть большое желание двух лидеров решить многие насущные проблемы своих стран, региона и мира. Но будем следить за развитием событий: в декабре Путин летит в Японию.
Чучхе на скаку остановит…
С визитом корейского президента на ВЭФ ситуация, на первый взгляд, геополитически не так сложна, как с тем же Абэ. Но лишь на первый. Пак Кын Хе, конечно, не так заметна на международной арене, и даже обострение ситуации на Корейском полуострове, связанное с ракетами и ядерным оружием Ким Чен Ына, не заставило ее стучать каблуком по трибунам международных организаций или затеять активную челночную дипломатию, мотаясь между Москвой, Пекином и Вашингтоном. Сложилось устойчивое мнение, что Южная Корея в решении ключевых мировых вопросов уютно пристроилась в фарватере США и полностью доверилась своему стратегическому союзнику.
Но, думается, это слишком поверхностное впечатление, тут стоит покопаться глубже. Во-первых, легко размышлять о более активной и жесткой внешней политике, находясь в тысячах километрах от Пхеньяна. А стоит ли быть излишне резкой, когда от твоей резиденции до границы КНДР несколько десятков километров? Во-вторых, что касается России, не стоит забывать, что Сеул вообще проигнорировал заданный США тренд по введению санкций против нашей страны. А это дорогого стоит. В-третьих, на ВЭФ Путин, помимо всего прочего, пообещал поддержать так называемую Евразийскую инициативу Пак, под которой понимается создание и развитие РК со странами Евразии единой транспортной, энергетической, торговой сетей, активизация обменов в сфере науки, технологий, культуры и пр.
Вполне себе красивая инициатива, которая вполне укладывается в канву то ли российской, то ли европейской идеи о создании единого пространства от Лиссабона до Владивостока. Нюанс в инициативе госпожи Пак заключен в том, что в ее вариант «единого пространства» попадает и КНДР. То есть предлагается всем честным миром эту страну «социализировать», с последующим слиянием с РК. Это понятно, вот только тут уже Россия и Китай (о северокорейцах вообще умолчим) задаются вопросом: а на каких условиях предполагается такое слияние? И Москва, и Пекин уже заявили, что никаких баз США и установок ПРО на корейской земле они в принципе не приемлют.
Но вернемся к ВЭФ. Автору этих строк удалось пообщаться с членами южнокорейской делегации, которые взахлеб рассказывали о том, какое впечатление произвел Путин во Владивостоке на корейского лидера. Восторг - это самое скромное слово. Президент России, чего уж там, умеет себя вести с женщинами, а тут еще и такой подарок (речь идет о стародавнем письме отца госпожи Пак). Путин и Пак, вполне очевидно, нашли контакт.
Ну а корейский бизнес и без того с интересом воспринимает ВЭФ, как и все последние экономические инициативы России в регионе. На стр. 7 номера «ДК» вы можете практически из первых уст узнать, чего же хочет бизнес Республики Корея получить от России и, в частности, ее Дальнего Востока.
В целом же, уже второй ВЭФ во Владивостоке показал, что Россия обрела здесь свою восточную столицу со всеми вытекающими, где можно обсуждать самые глобальные вопросы, строить самые масштабные планы и реализовывать самые грандиозные проекты.
Фото ТАСС.
Андрей ПОСЬЕТЦЕВ.
- В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает
- Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме
- Дальневосточная железная дорога начинает работы по реконструкции тоннеля имени Сталина
- "Окраина" проголосовала за "Империю"
- Приморье зализывает раны после тайфуна
- Орел и драконы сбиваются в стаю
- Судоверфь "Звезда" будет создавать суда Севморпути
- Вместе с горожанами День города отметили "королевы бензоколонок"
- Несвободный мэр свободного порта
- Восточный нефтегазовый форум пройдет во Владивостоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.