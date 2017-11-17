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Приморский губернатор берется за сборочное производство агромашин
Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО провел переговоры с президентом Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования, председателем совета директоров компании «Ростсельмаш» Константином БАБКИНЫМ по поводу создания на территории Приморья сборочного производства агромашин, сообщает пресс-служба администрации края.
По мнению нового главы региона, в Приморье активно развивается аграрный сектор, однако того количества сельскохозяйственной техники, которым сегодня располагает регион, недостаточно для наращивания объемов производства. Чтобы решить эту проблему и обеспечить аграриев специализированными машинами, глава региона планирует организовать в крае площадку по сборке техники и ищет партнеров, которые могли бы поставлять в Приморье соответствующие детали.
«В крае есть завод и цеха, необходимые площадки, чтобы наладить производство», - заявил врио губернатора. И добавил, что намерен субсидировать производство сельхозтехники, чтобы ее цена была комфортной для местных сельхозпроизводителей и они использовали именно машины приморской сборки в своих хозяйствах.
По словам руководителя «Ростсельмаша», его компания заинтересована в таком сотрудничестве с Приморьем: «Мы проработаем варианты взаимодействия с вами и в ближайшее время пришлем наш ассортимент. В перспективе мы также готовы направить своих экспертов, чтобы они на месте провели обучение с теми людьми, которые будут в Приморье заниматься сборкой», - отметил представитель компании.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что в планах также выезды местных специалистов на предприятия партнеров. Кроме того, глава Приморья заявил, что со временем намерен сделать сборочное производство в Приморье более самостоятельным.
«Я так корабли строил. Мы сначала у голландцев брали готовое судно, потом 30% деталей для него научились делать сами, потом 40%, и так дошли до 85%. Так и здесь: начнем с полной сборки, а потом будем усложнять, какие-то детали лить у себя», - отметил руководитель края.
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