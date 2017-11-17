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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Ноября, 17:37 |
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Для ВЭФ-2018 определили срок
Он традиционно пройдет на острове Русском во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ.
По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению форума Антона КОБЯКОВА, «Восточный экономический форум - это не только пространство для открытого диалога представителей бизнеса и власти, но и место старта амбициозных проектов и международной кооперации. Сегодня ВЭФ - уже признанная мировой общественностью площадка для формирования и запуска проектов, нацеленных на укрепление бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, повышение конкурентоспособности и финансовой привлекательности Дальнего Востока. Уверен, что в будущем году ВЭФ вновь объединит лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, и станет центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии российского Дальнего Востока».
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