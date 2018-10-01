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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Октября, 16:14 |
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ОЭЗ в Приморье будет создана в июне
Ранее сообщалось, что на создание ОЭЗ из федерального бюджета предлагается выделить 6,5 млрд рублей в 2015-2017 гг.
Согласно расчетам, объем отчислений в бюджеты всех уровней от ОЭЗ и ее резидентов должен достичь 32,3 млрд рублей за 10 лет (2014-2023 гг.). Планируется, что в федеральный бюджет поступит 26,3 млрд рублей, в краевой бюджет - 3,2 млрд рублей, в местный бюджет - 0,6 млрд рублей. Основные поступления в бюджеты будут обеспечены в том числе НДС, таможенными платежами и акцизами. Неналоговые доходы бюджета (арендные платежи) составят 2,1 млрд рублей.
В настоящее время уже получены подтверждения от компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ - о готовности реализовать на территории планируемой ОЭЗ инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций 20,6 млрд рублей. В частности, ООО «Соллерс - Дальний Восток» подтвердило готовность осуществлять функции управляющей компании по координации реализации проекта создания ОЭЗ, а также приняло на себя обязательства привлечь не менее 50% запланированного объема внебюджетных инвестиций в создание и функционирование ОЭЗ.
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