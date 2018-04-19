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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Голосование в режиме ожидания
Регионы ДФО оказались среди аутсайдеров президентских выборов-2018 - как по явке избирателей, так и по проценту голосов за действующего главу государства. Лишь около 2 млн человек из 56,4 млн избирателей, 18 марта поддержавших Владимира ПУТИНА, проживают на Дальнем Востоке. Подобные итоги - серьезный повод задуматься накануне предстоящих в сентябре выборов глав сразу нескольких субъектов ДФО.
Красный реванш
На первый взгляд, Владимиру Путину удалось улучшить свой результат по сравнению с 2012 годом почти во всех регионах ДФО. Однако динамика прироста его электората оказалась ниже среднероссийской - везде, кроме Магаданской области, в силу небольшого населения не влияющей на общую картину. Как итог - в 2018 году все регионы, кроме Чукотского АО, проголосовали за Путина хуже, чем Россия в целом. При этом в четырех наиболее мощных экономически субъектах - Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской и Амурской областях - отставание от среднероссийского показателя составило около 10%.
Среди других трендов выборов-2018 стоит отметить практически повсеместное значительное снижение результатов лидера ЛДПР Владимира ЖИРИНОВСКОГО - как в сравнении с президентскими выборами 2012 года, так и в сравнении с результатом ЛДПР на последних выборах в Госдуму России. Достаточно сказать, что в сентябре 2016 года на парламентских выборах почти во всех регионах Дальнего Востока либерал-демократы обошли КПРФ. А в марте 2018 года субъекты ДФО, по сути, посоревновались между собой в проценте голосов, отданных за выдвинутого в президенты компартией Павла ГРУДИНИНА. В общероссийский топ-3 «красных» регионов попали два дальневосточных субъекта - Якутия (27,25%) и Приморский край (21,39%), не слишком отстал Хабаровский край. Причем Якутия, которая в 2012 году дала процент «за Путина» выше среднероссийского, теперь оказалась на последнем месте по уровню поддержки действующего президента.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин КАЛАЧЕВ, комментируя итоги голосования в Якутии, отметил, что полученный Павлом Грудининым результат связан как с историческими особенностями республики, так и с нынешней моделью отношений федерального центра и регионов. «Многие саха, да и русские якутяне, задают один и тот же вопрос - у нас есть алмазы, золото, нефть, уголь и газ, почему мы не самые богатые? Особенности отношений федерального центра и регионов, проблемы межбюджетных отношений, детали по поводу субвенций и субсидий бюджетам регионов, подушевой бюджетной обеспеченности многим неведомы. Зато есть ощущение несправедливости. Головные офисы многих работающих тут компаний - в Москве. Налоги платятся там. И есть вера в то, что надо просто достать фигу из кармана, показать ее, и Москва все поймет», - отметил эксперт.
Так или иначе, но результаты президентских выборов должны насторожить власти тех субъектов ДФО, где в сентябре должны состояться губернаторские выборы. К таковым, напомним, относятся Чукотский автономный округ, Магаданская область, а также Хабаровский и Приморский края. При этом лишь в одном из регионов, Приморском крае, выборы губернатора будут досрочными.
На местах не успевают
В свою очередь, доктор экономических наук, советник директора Школы экономики и менеджмента ДВФУ Виктор БЕЛКИН не исключает, что негативное влияние на результаты федеральных выборов могло оказать отношение дальневосточников к работе органов власти регионального и муниципального уровня. От руководства государства люди слышат заявления о важности ускоренного развития Дальнего Востока, тогда как чиновники на местах зачастую не ориентированы на выдающийся результат.
- С одной стороны, в регион делаются вложения, появляется новая инфраструктура. Но сам по себе экономический эффект от новых объектов не появится, а кроме того, созданную инфраструктуру необходимо содержать. Туризм, который также мог бы приносить доход, мы пока тоже «не раскрутили» в полной мере. От проектов вроде «Звезды» или завода СПГ реальный эффект будет через пять-семь лет. «Точек роста» пока недостаточно, а меры, принимаемые по линии полпредства и Минвостокразвития, пока не привели к качественным изменениям в жизни дальневосточников. И главное - многие чиновники в регионах не ставят перед собой задачу обеспечить темпы роста экономики или увеличения доходов бюджета выше среднероссийских. Они не ориентированы на то, чтобы сделать работу лучше, - говорит Виктор Белкин.
Отчасти на вопрос о «неблагодарности» жителей Дальнего Востока ответил и глава российского правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ. На совещании с вице-премьерами 19 марта он отметил отставание ДФО по показателям социально-экономического развития и призвал довести их до уровня других регионов.
- Я напомню, что поставлена задача по улучшению жизни дальневосточников. Эта работа идет уже не первый год. Нужно не просто догнать по показателям социального развития другие регионы страны, что само по себе - серьезная задача, но и по возможности выйти на лучшие цифры. Работы там очень много. Мы понимаем, что, несмотря на проекты, в целом отставание по целому ряду показателей сохраняется. Поэтому задача развития, причем приличного развития и экономики, и социальной сферы Дальнего Востока является безусловно актуальной и на будущее, - подчеркнул Дмитрий Медведев. Глава правительства также напомнил, что для выполнения поставленных задач регионы Дальнего Востока готовят планы строительства больниц, школ, детских садов, спорткомплексов, культурных центров, жилья.
Напомним, что на итоговой коллегии Минвостокразвития РФ, состоявшейся в начале марта во Владивостоке, также шла речь о строительстве социальной инфраструктуры, которая создается для 44 точек социально-экономического развития ДФО по поручению президента России. Правительством согласован перечень из 199 объектов и мероприятий на сумму 55,8 млрд рублей. Все объекты предполагается построить за три года. Пропорции федерального и регионального софинансирования в социальную инфраструктуру дальневосточных регионов составят 99 к 1 - их планируется закрепить в постановлении правительства РФ. Кроме того, некоторые «точки роста» получат поддержку в рамках федеральных адресных планов по развитию - это Комсомольск-на-Амуре, Свободный, Нерюнгри, а также Курильские острова.
Артем СТРОГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2018 год.
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