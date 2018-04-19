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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Апреля, 06:55 |
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В Приморье будут собирать сельхозтехнику
Соглашение о сотрудничестве подписали врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО и генеральный директор ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» Валерий МАЛЬЦЕВ, сообщается на сайте пресс-службы региональной администрации.
По мнению Андрея Тарасенко, соглашение позволит обеспечить сельхозпроизводителей края необходимой техникой по доступным ценам - ее можно будет приобрести в лизинг. Помимо этого, по федеральной программе предприятие будет давать сельхозпроизводителям скидку на технику в 20%.
Соглашением предусмотрена отверточная сборка 18 единиц сельскохозяйственной техники: зерноуборочных комбайнов «VEKTOR», тракторов «VERSATILE», жаток и косилок. Сборочное производство будет создано на базе дилерского центра ООО «Дальневосточный Автоцентр».
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