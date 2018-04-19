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Среда| 25 Апреля, 06:55 |
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ССК "Звезда" получит субсидии
Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Как поясняется на сайте Правительства России, речь идет о поддержке проекта по созданию судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае. Реализацией проекта занимается консорциум инвесторов в составе ПАО «НК «Роснефть», АО «Роснефтегаз» и АО «Газпромбанк».
Суммарные капитальные затраты на создание СК «Звезда» оцениваются в размере 202,2 млрд рублей. Создание СК «Звезда» финансируется за счет средств АО «Роснефтегаз», собственных средств ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк», реинвестирования результатов операционной деятельности СК «Звезда», а также других источников, в том числе путем привлечения кредитов.
В настоящее время для реализации проекта в Газпромбанке привлечены кредитные средства в размере 40 млрд рублей. Для снижения финансовой нагрузки государство готово предоставить субсидию в размере двух третьих суммы затрат организации на уплату процентов по полученному после 1 января 2017 года кредиту. ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на эти цели предусмотрены 800 млн рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: СК «Звезда» станет самой современной и высокотехнологичной в России верфью с объемом металлообработки 330 тысяч тонн в год, которая займется постройкой судов обеспечения деятельности буровых платформ, транспортных судов по перевозке углеводородов, в том числе высокого ледового класса, морских и наземных нефтегазовых сооружений и буровых платформ. На открытом тяжелом достроечном стапеле предусмотрена возможность строительства судов и морской техники длиной до 300 м, шириной до 50 м, высотой борта до 26 м и спусковым весом до 36 тыс. тонн, а в сухом доке (длина - 460 м, ширина - 110 м) - судов всех типов.
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