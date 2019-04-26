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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Апреля, 14:18 |
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Новый мэр Владивостока вступил в должность
По заведенной еще во времена Игоря ПУШКАРЕВА традиции, новоизбранный глава Владивостока принес присягу в ходе внеочередного заседания Думы Владивостока. Председатель гордумы Андрей БРИК озвучил решение городских депутатов об избрании Олега Гуменюка на пост градоначальника и вручил ему удостоверение мэра города.
Градоначальника лично напутствовал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, подтвердивший: столица Дальнего Востока получит всю необходимую поддержку со стороны администрации региона.
- Вы принимаете на себя руководство столицей Дальнего Востока. Городу необходима стабильность, уверенность в завтрашнем дне, создание условий для проживания граждан, - отметил Олег Кожемяко, обращаясь к Олегу Гуменюку. - В городе еще достаточно много проблем, но вместе с вами мы их будем решать, делая все, чтобы Владивосток становился лучше, чище. Чтобы здесь комфортно жилось людям старшего поколения, были перспективы у молодежи.
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