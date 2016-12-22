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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Восточный нефтегазовый форум пройдет во Владивостоке
До сих пор самым крупным и широко известным мероприятием подобного рода в регионе была ежегодная конференция «Нефть и газ Сахалина». В этом году будет 20 лет, как она переехала из Лондона в Южно-Сахалинск, и за эти годы конференция завоевала солидный авторитет среди мировых лидеров добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, а также поставщиков технологий и оборудования.
Но в условиях, когда современное состояние мировой экономики и политики привели к усиленному давлению на Россию со стороны европейских партнеров, санкционным ограничениям для целых отраслей, в том числе нефтегазовой, страна стремится к поискам новых экономических связей. Выбран курс активного сотрудничества с азиатскими партнерами, что, безусловно, определяет необходимость создания новой, более масштабной площадки для обмена опытом, представления лучших технологий на рынке. Такой площадкой может стать Восточный нефтегазовый форум.
Новые реалии, новые оценки
Нефтегазовый сырьевой потенциал России в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке огромен. Но он требует и немалых инвестиций. Инвестиции в Чаяндинское месторождение в Якутии оцениваются в $14,8-16,7 млрд, Ковыктинское в Иркутской области - в $14,4-16,2 млрд, в газотранспортную систему «Сила Сибири» - $40 млрд, в строительство газоперерабатывающего комплекса в г. Белогорске Амурской области - от $13 до $21 млрд, в проект «Сахалин-3» - около $10 млрд.
Существует и ряд проблем, которые ставят под угрозу сроки и эффективность реализации проектов в регионе. Помимо санкций среди них сложные климатические и географические условия, падение цен на нефть, дефицит квалифицированного рабочего персонала и многое другое. Не все проекты выдержали испытание кризисом. Регион потерял, возможно не окончательно, проект «Владивосток СПГ». Впрочем, эксперты еще три года назад предсказывали такой вариант. Отмечалось, что газ, который будут производить на этом заводе, будет стоить примерно столько же, сколько самый дорогой австралийский СПГ.
По мнению экспертов, из-за санкций Россия потеряла доступ к новейшим технологиям. Государство в лице Минэнерго обещало помощь компаниям. «Думаю, что в ближайшие 3-4 года мы решим задачу импортозамещения, - говорил зам. Министра энергетики Кирилл МОЛОДЦОВ в 2014 году на конференции «Нефть и газ Сахалина». - Такая программа разрабатывается в правительстве, в ней активную роль играет Минпром». Все ли возможности были использованы, надеемся, прояснит предстоящий форум.
Заработать в новых условиях
За последние годы государство предоставило новые, льготные условия для инвестиций в Дальний Восток, которыми могут воспользоваться и участники нефтегазового рынка. Дальний Восток получил возможность создавать территории опережающего развития, опирающиеся на якорных инвесторов.
Министерство по развитию Дальнего Востока к приоритетным отнесло площадку для создания ТОР «ВНХК» в Партизанском районе - «развитие производств по глубокой переработке углеводородного сырья и смежных отраслей: производство автокомпонентов, строительных материалов, медицинской и бытовой продукции и другое». Проект должен обеспечить около 100 тысяч рабочих мест, его суммарная мощность - 30 млн тонн моторного топлива и нефтехимической продукции в год. Аналогичный нефтехимический кластер планируется создать в ТОРе «Хабаровск» в Хабаровском крае.
Начало реализации новых нефтегазовых проектов в регионе положено: построены трубопроводные системы для перекачки нефти и газа к южным портам, активно ведутся геологоразведочные работы на шельфах Сахалина и Магаданской области, поставлены на баланс промышленные запасы нефти и газа в Республике Саха (Якутия) и Восточной Сибири, на шельфе Сахалина. Достигнуты договоренности об экспорте больших объемов трубопроводного газа и нефти на рынок АТР.
Тематика сессий первого Восточного нефтегазового форума призвана отразить новые реалии, оценить возможные варианты развития проектов.
Уже известно, что участие в первом Восточном нефтегазовом форуме примут правительственные делегации ряда российских регионов, заинтересованных в создании новых рабочих мест, привлечении масштабных инвестиций: из Амурской и Иркутской областей, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Хабаровского края и др. На форум уже заявились российские и зарубежные нефтегазовые компании: ПАО «Газпром» и его дочерние общества, НК «Роснефть» и ее дочерние компании, «ЛУКОЙЛ», «Сибур Холдинг», Корпорация развития Дальнего Востока и многие другие.
Форум собираются посетить потенциальные инвесторы, потребители российского газа и нефти на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Так что разговор обещает быть интересным.
Надежда ВОРОНЦОВА.
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