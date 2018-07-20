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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Июля, 02:55 |
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В Приморье у резидентов ТОР "Надеждинская" будет общая крыша
Строительство планируется завершить к концу 2018 года, сообщает пресс-служба КРДВ.
Резиденты ТОР смогут арендовать помещения для реализации своих бизнес-проектов на льготных условиях и разместить в здании площадью около 2800 кв. м. производства различного профиля. Новое здание будет снабжено электричеством, водой и газом, оснащено системами водоотведения и ливневой канализации. Теплоснабжение обеспечит газовая котельная.
«С появлением новых производственных и административных площадей предприниматели получат качественно новые условия для ведения бизнеса и смогут более активно создавать производственные объединения», - отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов. - В настоящее время мы ведем строительство еще двух подобных производственно-административных зданий для нужд резидентов ТОР «Хабаровск» и ТОР «Комсомольск» на площадках «Ракитное» и «Парус».
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