|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 23 Июля, 15:51 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
У портов Приморья появился конкурент в КНДР
В ближайшей перспективе через Раджин будет переваливаться до 4-5 млн тонн грузов ежегодно, что сопоставимо с объемами перевалки в расположенном неподалеку Посьете.
Созданию нового грузового терминала предшествовала реконструкция 54-километрового участка железной дороги «Хасан - Раджин», которая была завершена в сентябре 2013 года. Стоимость работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры (в том числе капремонта трех туннелей общей протяженностью 4,6 тыс. м) и строительства терминала в Раджине составила 8,3 млрд рублей.
Проект создания грузового терминала в КНДР реализован совместным предприятием «РасонКонТранс», созданным в 2008 году с долевым участием ОАО «Торговый дом РЖД» (70%) и порта Раджин (30%). Само название российского предприятия предполагало, что порт на севере КНДР станет точкой, через которую из стран АТР в Европу смогут идти транзитом до 100 тыс. 20-футовых контейнеров в год, но в дело вмешалась политика. По словам президента ОАО «РЖД» Владимира ЯКУНИНА, решение на неопределенный срок отказаться от транзита через Раджин контейнеров было принято во время очередного обострения между КНДР и Южной Кореей. В итоге на первый план вышла перевалка российского угля, которому уже давно «тесно» в дальневосточных портах.
- Мы понимали, что контейнерно-пригодные грузы - это прежде всего грузы производства Южной Кореи. Обсудив ситуацию с северокорейскими коллегами, мы приняли решение переключиться на навалочные и сыпучие грузы, имеющие значительно более широкую адресацию. Это позволило уже сегодня загрузить терминал работой, - рассказал президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин после церемонии пуска терминала в Раджине. Он подчеркнул, что дополнительные объемы угля в Раджин будут перераспределяться из дальневосточных портов.
Тем не менее по поводу отношений Севера и Юга Кореи президент ОАО «РЖД» высказался со сдержанным оптимизмом - тем более что на церемонии в Раджине присутствовали и представители южнокорейского перевозчика Korail. Интерес к проекту есть и у бизнесменов из Китая. Поэтому в РЖД надеются, что со временем через порт пойдут и контейнерные грузы. В этом случае, уточнил Якунин, будут выполнены мероприятия по увеличению провозной мощности участка железной дороги между Барановским и Хасаном.
По словам начальника терминала в Раджине Евгения СОКОВА, пока мощности производственно-перегрузочного комплекса позволят перегружать всего 90 вагонов угля ежедневно, а в 2015 году этот показатель увеличится до 200 вагонов. Во второй половине текущего года ожидается поступление в порт двух наклонных стакеров суммарной производительностью 2 тыс. тонн в сутки, а также 500-метрового и 16 30-метровых конвейеров для перевалки угля.
Порядка 70% работников терминала - российские граждане. Но уже к концу 2014 года соотношение русских и корейцев на предприятии, как ожидается, станет противоположным - граждан РФ на комплексе будет лишь 30%. Общая штатная численность персонала при грузообороте порта в 5 млн тонн составит порядка 400 человек, от 60 до 100 из которых будут инженерно-техническими работниками.
Очевидно, что в ближайшие годы порт в Раджине будет развиваться как еще одно экспортное «окно» для российских природных ресурсов. Принявший участие в церемонии губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО заявил, что именно через Раджин планируется вывозить железную руду с Олекминского и Гаринского месторождений, уголь с Эльгинского и Огоджинского месторождений, а также продукцию сельского хозяйства и лесоматериалы.
- Пуск Раджинского терминала и модернизация БАМа и Транссиба - звенья одной цепи, - подчеркнул Олег Кожемяко, который назвал открытие нового порта в КНДР праздником для Амурской области. Впрочем, определенная выгода есть и для Приморского края: открытая перевалка угля в Раджине пусть немного, но уменьшает вероятность появления новых угольных терминалов на южном побережье Приморья, которые вряд ли будут с энтузиазмом восприняты экологами и общественностью.
Александр САЛКОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2014 год.
- Корейцам предложили завод СПГ и мост
- В Приморье у резидентов ТОР "Надеждинская" будет общая крыша
- Офшор на острове Русском уже в проекте
- Придется соображать на троих
- ССК "Звезда" получит субсидии
- В Приморье будут собирать сельхозтехнику
- Голосование в режиме ожидания
- У КНДР до сих пор нет ни одного автомобильного перехода с Россией
- Транспортным коридорам в Приморье не хватает просчитанных бизнес-планов
- На "дальневосточный гектар" претендуют 108,3 тыс. заявителей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.