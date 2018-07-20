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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 7, 2018
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24 Июля 2018, 17:46 | Часовой пояс
Ждем Председателя КНР Си Цзиньпина на ВЭФ-2018
Президент РФ Владимир ПУТИН пригласил Председателя КНР Си Цзиньпина в качестве главного гостя на IV Восточный экономический форум.
Об этом Президент заявил по итогам российско-китайских переговоров, которые прошли 8 июня в Пекине в рамках государственного визита Владимира Путина в КНР.
«Подчеркну, взаимодействие России и Китая носит стратегический характер и основано на принципах равноправия, добрососедства и доверия. Ждем Председателя КНР в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке», - заявил Владимир Путин.
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