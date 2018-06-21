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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:09 |
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Подписано постановление о создании ОЭЗ во Владивостоке
Согласно постановлению, ОЭЗ создается на земельных участках, определяемых соглашением о создании ОЭЗ, заключаемым Минэкономразвития России от имени правительства Российской Федерации с правительством Приморского края и администрацией Владивостокского городского округа.
В целях финансирования создания ОЭЗ подписанным постановлением поручается Минэкономразвития России и Минфину России при формировании федерального бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов предусмотреть бюджетные ассигнования в размере до 5365 млн рублей.
Строительство необходимой инфраструктуры планируется финансировать за счет средств бюджета Приморского края в размере не менее 300 млн рублей.
В период до 2023 года планируется поступление налоговых отчислений в федеральный, краевой и местный бюджеты в объеме около 26,3 млрд рублей, 3,2 млрд рублей и 0,6 млрд рублей соответственно. Указанные поступления в бюджеты всех уровней будут обеспечены в том числе за счет налогов на добавленную стоимость и прибыль, таможенных платежей и акцизов. Кроме того, планируется поступление неналоговых отчислений в объеме 2,1 млрд рублей.
Принятыми решениями создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития высокотехнологичных производств, создания новых рабочих мест.
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