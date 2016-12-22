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Приморье зализывает раны после тайфуна
Как начиналось
Дождевые потоки подняли уровень воды во многих реках, в некоторых вода поднялась на несколько метров. 30 августа подъем воды был небольшим - не более 2 метров. Первой рекой, которая вышла из берегов, была Илистая, ее уровень в первые дни поднялся до отметки в 1,7 м, был притоплен левый берег. А уже 31 августа в Приморском крае губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ был введен чрезвычайный режим. Спасатели Приморья получили 3 вертолета для ликвидации чрезвычайной ситуации от министра МЧС Владимира ПУЧКОВА. В Кавалерово, где уже пробило дамбу, группа спасателей начала ее восстановление. А в Кавалеровском районе были развернуты первые пункты временного размещения (ПВР) в селе Вострецово и в поселке Кавалерово.
Координировать работу по борьбе со стихией доверили вице-губернатору Евгению ВИШНЯКОВУ.
Следующие дни были еще более мрачными. На 1 сентября в ПВР уже находилось порядка 500 жителей края, а 400 жителей было эвакуировано из своих домов. Откликнувшись на просьбу губернатора края, министр обороны Сергей ШОЙГУ сформировал группу из военнослужащих - 3,5 тыс. человек, а также дал в распоряжение 400 единиц специальной техники, 12 самолетов и 6 вертолетов. Министр МЧС распорядился усилить рабочую группировку спасателями соседних регионов. И на 1 сентября в борьбе со стихией было задействовано 156 единиц спецтехники, в том числе 8 плавсредств, была подключена санитарная авиация.
В первые дни потопа в школу не смогли пойти около 13 тыс. школьников, здания учебных заведений были затоплены. Начало учебного года было перенесено в Дальнегорском, Лазовском, Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и других районах Приморья. Только 19 сентября начали работать все школы в Приморском крае, в тот день за школьные парты сел 1861 ребенок.
В первые дни режим ЧС был введен в 13 муниципалитетах. Через неделю количество затопленных муниципалитетов увеличилось до 25, а всего было затоплено 170 населенных пунктов Приморья. Уже на сегодняшний день известно, что восстановлению не подлежит 269 домов, большинство из которых - 174 дома - находится в Чугуевском районе. В общей сложности за время проведения восстановительных работ в пострадавших районах очищено почти шесть тысяч подворий, вывезено более 14 тысяч кубометров мусора, расчищено более 165 километров дорог, откачана вода более чем из двух тысяч объектов.
Бой не на жизнь, а на смерть!
Настоящая борьба со стихией и ее последствиями началась сразу же в первые дни. В одном из таких поединков трагически погиб начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю, полковник внутренней службы Олег ФЕДЮРА. Во время переезда реки Павловки в селе Уборка грузовик, в котором находился начальник главка МЧС России по ПК, перевернулся в реку. Олег Федюра помог сослуживцам выбраться из затонувшей машины, но сам не смог спастись. Прощание с ним прошло во Владивостоке 5 сентября в здании Приморской краевой филармонии. А 20 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Олега Федюры орденом Мужества.
Добавим, что за время ЧС на территории Приморского края была развернута группировка сил и средств РСЧС с численностью 19 тысяч человек, более 1,5 тысяч единиц техники, 157 плавсредств, авиационная группировка МЧС России в составе восьми воздушных судов. Справляться со стихией спасателям помогали курсанты Пожарной академии, волонтеры и сами жители поселений.
Отрезанные от мира
Поднявшаяся вода в реках смывала перед собой все видимые преграды. Еще во время дождей потоки воды сметали дороги и мосты. Так без автомобильного сообщения остались многие населенные пункты Приморья. Только в одном Лазовском районе было смыто 20 мостов и прекращено транспортное сообщение на 14 участках дороги общей протяженностью около 45 километров, отрезанными от мира оказались такие поселения, как Преображение, Чистоводное, Беневское и другие.
Были уничтожены дороги в других муниципалитетах края. Отрезанными от мира оказались районные центры Кавалерово и Дальнегорск. В Дальнегорске восстанавливать дорогу стали почти сразу же, за счет муниципалитета и градообразующих предприятий ЗАО «ГХК «Бор» и ОАО «Дальполиметалл». Бензин на заправках города перестали продавать обычным жителям, а только специальной технике. Дольше всего дорогу восстанавливают в Лазовском районе, к примеру там практически до конца сентября не было проезда к поселку Преображение. Также для быстрого восстановления дорожных мостов в Приморский край МЧС России отправило механизированные мосты.
Глава МЧС Владимир Пучков заявил:
- Не надо деньги в трубу пускать, сейчас на зиму делаем временные проезды, а весной начинаем все временные стройки делать на отлично, чтобы дороги и мосты стояли без ремонта не меньше 10 лет. Все должно быть качественным.
Добавим, что всего в Приморье смыло около 60 мостов.
Цыплят после наводнения считают
Пострадали и многие сельскохозяйственные угодья как частных лиц, так и компаний. По предварительным данным, ущерб от паводка в сельхозугодьях оценивался в порядка 804 млн рублей, утрата поголовья и сельхозтехники добавляет в список еще порядка 10 млн рублей. Сейчас начались полные подсчеты, комиссия продолжает работать и оформлять необходимые документы.
По словам вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО, в Приморье пострадало только 8% засеянных площадей. Поэтому администрация края надеется на хороший урожай всех культур. Хотя президент Ассоциации фермеров Приморского края Алексей ПЕТРЕНКО сказал, что от наводнения пострадали все фермеры края, единственная разница только в количестве ущерба, у тех, у кого не смыло урожай, его подтопило или на полях появилась лишняя влага.
Маленькая толика
В первые дни паводка для жителей пострадавших поселений были определены суммы социальных выплат как из краевого бюджета, так и из федерального. Из краевого бюджета были определены суммы выплат в размере 10 тыс. рублей за подтопленные земельные участки и 25 тысяч - за подтопленные дома. Из федерального бюджета были определены другие размеры компенсаций: 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества на одного члена семьи и 100 тысяч рублей - за полную утрату имущества, так же на одного человека. Кроме того, было сообщено, что правительство РФ выделит Приморскому краю 1,2 млрд рублей для социальных выплат.
Первые выплаты начались в понедельник 5 сентября. Заявления о выплатах принимали не только оценочные комиссии, но и многофункциональные центры Приморского края.
Помощь отовсюду
Жители края начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших уже в первые дни паводка. На помощь пришла и вся остальная часть страны. Оперативно помощь стала поступать и от соседних краев, к примеру гуманитарная помощь в виде бутилированной воды еще 1 сентября прилетела с Камчатки вместе с ее спасателями. Республика Саха (Якутия) во время происшествия перевела на счета Приморского края порядка 10 млн рублей. Жители Сахалинской области собрали гуманитарный груз для пострадавших приморцев. В Приморье пришли тепловые пушки для просушки жилых домов, компактные дизель-генераторы, насосы, полные комплекты одежды для взрослых и детей, а также около 20 тонн продовольствия - это консервы, крупы, мука и другие продукты длительного хранения. Помимо этого, вместе со спасателями гуманитарная помощь поступила из Амурской области - 4,5 тонны продовольствия, Хабаровского края и многих других регионов страны.
К сбору средств подключились и общественные организации - движение «Матери России» открыло 21 отделение для сбора средств по всему краю. «На призыв наших семей о помощи жителям, пострадавшим от наводнения в районах Приморья, откликнулись все представители общественности во всех муниципалитетах. На месте гуманитарная помощь оперативно пересортировывается и распределяется тем, кто в ней особенно нуждается», - рассказала Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, председатель Приморского отделения движения «Матери России».
Приморцы же могли принести гуманитарную помощь в отделения социальной защиты в своих муниципальных районах, которые с 3 сентября начали работать без выходных, а к вечеру дня было собрано порядка 6 тонн помощи. А владивостокский пункт стал принимать вещи и продукты круглосуточно.
Одними из первых денежных средств для пострадавших собрали на показательном матче в «Фетисов Арене», где сыграли звезды хоккея. Все вырученные средства, почти 700 тысяч рублей, были направлены в фонд помощи пострадавшим от наводнения. Посмотреть благотворительный матч с участием звезд хоккея пришло 3,5 тысячи зрителей. Также средства собирали на Летнем кубке КВН и на фестивале «Меридианы Тихого» - часть сборов с билетов кинофестиваля направили подтопленцам. Жителям края помог и Госрезерв, который распечатали для выделения продуктов.
Иван КРЫШАН.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год.
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