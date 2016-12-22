Приморье зализывает раны после тайфуна

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Декабря, 03:43 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Часовой пояс
24 Октября 2016, 11:30 | Часовой пояс |

Приморье зализывает раны после тайфуна

В конце августа тайфун "Лайонрок" вызвал сильнейшие дожди, которые обрушились на Приморский край и шли несколько дней в сентябре. Это был один из самых мощных тайфунов, посетивших Приморье за последние 40 лет.

Как начиналось

Дождевые потоки подняли уровень воды во многих реках, в некоторых вода поднялась на несколько метров. 30 августа подъем воды был небольшим - не более 2 метров. Первой рекой, которая вышла из берегов, была Илистая, ее уровень в первые дни поднялся до отметки в 1,7 м, был притоплен левый берег. А уже 31 августа в Приморском крае губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ был введен чрезвычайный режим. Спасатели Приморья получили 3 вертолета для ликвидации чрезвычайной ситуации от министра МЧС Владимира ПУЧКОВА. В Кавалерово, где уже пробило дамбу, группа спасателей начала ее восстановление. А в Кавалеровском районе были развернуты первые пункты временного размещения (ПВР) в селе Вострецово и в поселке Кавалерово.

Координировать работу по борьбе со стихией доверили вице-губернатору Евгению ВИШНЯКОВУ.

Следующие дни были еще более мрачными. На 1 сентября в ПВР уже находилось порядка 500 жителей края, а 400 жителей было эвакуировано из своих домов. Откликнувшись на просьбу губернатора края, министр обороны Сергей ШОЙГУ сформировал группу из военнослужащих - 3,5 тыс. человек, а также дал в распоряжение 400 единиц специальной техники, 12 самолетов и 6 вертолетов. Министр МЧС распорядился усилить рабочую группировку спасателями соседних регионов. И на 1 сентября в борьбе со стихией было задействовано 156 единиц спецтехники, в том числе 8 плавсредств, была подключена санитарная авиация.

В первые дни потопа в школу не смогли пойти около 13 тыс. школьников, здания учебных заведений были затоплены. Начало учебного года было перенесено в Дальнегорском, Лазовском, Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и других районах Приморья. Только 19 сентября начали работать все школы в Приморском крае, в тот день за школьные парты сел 1861 ребенок.

В первые дни режим ЧС был введен в 13 муниципалитетах. Через неделю количество затопленных муниципалитетов увеличилось до 25, а всего было затоплено 170 населенных пунктов Приморья. Уже на сегодняшний день известно, что восстановлению не подлежит 269 домов, большинство из которых - 174 дома - находится в Чугуевском районе. В общей сложности за время проведения восстановительных работ в пострадавших районах очищено почти шесть тысяч подворий, вывезено более 14 тысяч кубометров мусора, расчищено более 165 километров дорог, откачана вода более чем из двух тысяч объектов.


 

Бой не на жизнь, а на смерть!

Настоящая борьба со стихией и ее последствиями началась сразу же в первые дни. В одном из таких поединков трагически погиб начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю, полковник внутренней службы Олег ФЕДЮРА. Во время переезда реки Павловки в селе Уборка грузовик, в котором находился начальник главка МЧС России по ПК, перевернулся в реку. Олег Федюра помог сослуживцам выбраться из затонувшей машины, но сам не смог спастись. Прощание с ним прошло во Владивостоке 5 сентября в здании Приморской краевой филармонии. А 20 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Олега Федюры орденом Мужества.

Добавим, что за время ЧС на территории Приморского края была развернута группировка сил и средств РСЧС с численностью 19 тысяч человек, более 1,5 тысяч единиц техники, 157 плавсредств, авиационная группировка МЧС России в составе восьми воздушных судов. Справляться со стихией спасателям помогали курсанты Пожарной академии, волонтеры и сами жители поселений.


 

Отрезанные от мира

Поднявшаяся вода в реках смывала перед собой все видимые преграды. Еще во время дождей потоки воды сметали дороги и мосты. Так без автомобильного сообщения остались многие населенные пункты Приморья. Только в одном Лазовском районе было смыто 20 мостов и прекращено транспортное сообщение на 14 участках дороги общей протяженностью около 45 километров, отрезанными от мира оказались такие поселения, как Преображение, Чистоводное, Беневское и другие.

Были уничтожены дороги в других муниципалитетах края. Отрезанными от мира оказались районные центры Кавалерово и Дальнегорск. В Дальнегорске восстанавливать дорогу стали почти сразу же, за счет муниципалитета и градообразующих предприятий ЗАО «ГХК «Бор» и ОАО «Дальполиметалл». Бензин на заправках города перестали продавать обычным жителям, а только специальной технике. Дольше всего дорогу восстанавливают в Лазовском районе, к примеру там практически до конца сентября не было проезда к поселку Преображение. Также для быстрого восстановления дорожных мостов в Приморский край МЧС России отправило механизированные мосты.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил:

- Не надо деньги в трубу пускать, сейчас на зиму делаем временные проезды, а весной начинаем все временные стройки делать на отлично, чтобы дороги и мосты стояли без ремонта не меньше 10 лет. Все должно быть качественным.

Добавим, что всего в Приморье смыло около 60 мостов.

Цыплят после наводнения считают

Пострадали и многие сельскохозяйственные угодья как частных лиц, так и компаний. По предварительным данным, ущерб от паводка в сельхозугодьях оценивался в порядка 804 млн рублей, утрата поголовья и сельхозтехники добавляет в список еще порядка 10 млн рублей. Сейчас начались полные подсчеты, комиссия продолжает работать и оформлять необходимые документы.

По словам вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО, в Приморье пострадало только 8% засеянных площадей. Поэтому администрация края надеется на хороший урожай всех культур. Хотя президент Ассоциации фермеров Приморского края Алексей ПЕТРЕНКО сказал, что от наводнения пострадали все фермеры края, единственная разница только в количестве ущерба, у тех, у кого не смыло урожай, его подтопило или на полях появилась лишняя влага.

Маленькая толика

В первые дни паводка для жителей пострадавших поселений были определены суммы социальных выплат как из краевого бюджета, так и из федерального. Из краевого бюджета были определены суммы выплат в размере 10 тыс. рублей за подтопленные земельные участки и 25 тысяч - за подтопленные дома. Из федерального бюджета были определены другие размеры компенсаций: 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества на одного члена семьи и 100 тысяч рублей - за полную утрату имущества, так же на одного человека. Кроме того, было сообщено, что правительство РФ выделит Приморскому краю 1,2 млрд рублей для социальных выплат.

Первые выплаты начались в понедельник 5 сентября. Заявления о выплатах принимали не только оценочные комиссии, но и многофункциональные центры Приморского края.

Помощь отовсюду

Жители края начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших уже в первые дни паводка. На помощь пришла и вся остальная часть страны. Оперативно помощь стала поступать и от соседних краев, к примеру гуманитарная помощь в виде бутилированной воды еще 1 сентября прилетела с Камчатки вместе с ее спасателями. Республика Саха (Якутия) во время происшествия перевела на счета Приморского края порядка 10 млн рублей. Жители Сахалинской области собрали гуманитарный груз для пострадавших приморцев. В Приморье пришли тепловые пушки для просушки жилых домов, компактные дизель-генераторы, насосы, полные комплекты одежды для взрослых и детей, а также около 20 тонн продовольствия - это консервы, крупы, мука и другие продукты длительного хранения. Помимо этого, вместе со спасателями гуманитарная помощь поступила из Амурской области - 4,5 тонны продовольствия, Хабаровского края и многих других регионов страны.

К сбору средств подключились и общественные организации - движение «Матери России» открыло 21 отделение для сбора средств по всему краю. «На призыв наших семей о помощи жителям, пострадавшим от наводнения в районах Приморья, откликнулись все представители общественности во всех муниципалитетах. На месте гуманитарная помощь оперативно пересортировывается и распределяется тем, кто в ней особенно нуждается», - рассказала Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, председатель Приморского отделения движения «Матери России».

Приморцы же могли принести гуманитарную помощь в отделения социальной защиты в своих муниципальных районах, которые с 3 сентября начали работать без выходных, а к вечеру дня было собрано порядка 6 тонн помощи. А владивостокский пункт стал принимать вещи и продукты круглосуточно.

Одними из первых денежных средств для пострадавших собрали на показательном матче в «Фетисов Арене», где сыграли звезды хоккея. Все вырученные средства, почти 700 тысяч рублей, были направлены в фонд помощи пострадавшим от наводнения. Посмотреть благотворительный матч с участием звезд хоккея пришло 3,5 тысячи зрителей. Также средства собирали на Летнем кубке КВН и на фестивале «Меридианы Тихого» - часть сборов с билетов кинофестиваля направили подтопленцам. Жителям края помог и Госрезерв, который распечатали для выделения продуктов. 

Иван КРЫШАН.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год. 

 

Теги: лайонрок  тайфун 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика