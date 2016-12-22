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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Окраина" проголосовала за "Империю"
Единый день голосования вновь доказал, что электоральное поведение дальневосточников пусть не кардинально, но все же отличается от общероссийского. Несмотря на масштабную кампанию, «Единая Россия» не смогла заметно улучшить свои результаты по сравнению с 2011 годом, отдав оппонентам несколько одномандатных округов. Процент голосов за федеральный список партии вновь оказался ниже среднероссийских 54,2%. Статус «партии номер два» на Дальнем Востоке окончательно застолбила за собой ЛДПР, а «Справедливая Россия» провалилась на выборах в Госдуму и едва преодолела проходной барьер на выборах в законодательные собрания.
Досье «Дальневосточного капитала»: Согласно официальным итогам парламентских выборов, в Государственную думу РФ седьмого созыва прошли «Единая Россия» (54,2% голосов), КПРФ (13,34%), ЛДПР (13,14%) и «Справедливая Россия» (6,22%). Кроме того, в парламенте будет по одному депутату от «Родины» и «Гражданской платформы», победивших в одномандатных округах, а еще в одном округе победил самовыдвиженец, связанный с «Единой Россией». Барьер в 3% голосов, позволяющий партиям получать финансирование из госбюджета и выдвигать кандидатов на выборах в регионах без сбора подписей, из оставшихся 10 партий не преодолела ни одна. По итогам выборов «Единая Россия» в новом парламенте получила рекордное за всю историю количество мест - 343.
Губернаторы не у дел
Еще на старте избирательной кампании стало ясно, что по некоторым моментам она будет принципиально отличаться от предыдущей. И дело даже не в возврате одномандатных округов, а в отказе от использования «паровозов». Еще в 2011 году фамилия губернатора во главе списка кандидатов в Госдуму от региона была обычным делом, а приморских единороссов в Госдуму и вовсе вел первый вице-премьер правительства Игорь ШУВАЛОВ…
Ничего подобного не наблюдалось в 2016 году. «Единая Россия» впервые за несколько последних избирательных кампаний отказалась от участия губернаторов в выборах депутатов Госдумы РФ, хотя на выборах в региональные парламенты эта практика сохранилась. Единственным руководителем региона, который все же возглавил группу на выборах в ГД, стал глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ (региональная группа №3). Региональную группу №1, объединившую субъекты от Хабаровского края до Чукотки, возглавила получившая широкую известность за счет резонансных законопроектов депутат Госдумы Ирина ЯРОВАЯ, а группу «Приморье - Сахалин» - ее коллега по парламенту Виктор ПИНСКИЙ.
После 18 сентября стало ясно, что прорыва у «Единой России» на выборах-2016 по сравнению с 2011 годом на Дальнем Востоке не случилось: результат партии колеблется от 37,3% в Хабаровском крае до 58,8% на Чукотке. По итогам выборов группа Яровой получит два депутатских мандата, а единственный мандат группы «Приморье - Сахалин» уйдет Виктору Пинскому: результат «ЕР» на Сахалине хоть и был выше приморского, но оказался недостаточным для того, чтобы провести в Госдуму идущего вторым сахалинца Андрея ХАПОЧКИНА.
Сдали округа
В разрезе одномандатных округов результат «ЕР» на Дальнем Востоке также оказался слабее среднероссийского. Если в целом по стране за партией власти остались 203 округа из 225 (или 90%), то из 12 «дальневосточных» мандатов в Госдуме, распределяемых по одномандатным округам, единороссам достанутся восемь, или две трети. В том числе три - в Приморском крае, где кандидаты партии власти уверенно победили во всех трех одномандатных округах. Большой резонанс вызвало выдвижение в федеральный парламент Виктории НИКОЛАЕВОЙ - сестры опального экс-мэра Владивостока, уже несколько лет проживающего за рубежом, но до сих пор имеющего экономические и политические интересы на родине.
Большинство оставшихся регионов ДФО в силу малочисленности населения будет представлено в Госдуме РФ седьмого созыва лишь одним депутатом-одномандатником. Так произойдет в Камчатском крае, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, в Якутии, ЕАО и на Чукотке. Хабаровский край представят два одномандатника.
«Единая Россия» основную часть своих новых представителей в Госдуме рекрутировала из региональных парламентов. Так, пойдут на повышение спикеры региональных парламентов ЕАО и ЧАО Анатолий ТИХОМИРОВ и Валентина РУДЧЕНКО, первый зампредседателя Магаданской облдумы Оксана БОНДАРЬ, депутат Хабаровской облдумы Борис ГЛАДКИХ и депутаты ЗС Приморья Сергей СОПЧУК и Виктория Николаева. По округу на Сахалине в ГД переизбран действующий депутат Георгий КАРЛОВ, а на Камчатке - глава Петропавловска-Камчатского Константин СЛЫЩЕНКО.
Помимо единороссов, Дальний Восток на Охотном ряду представят два депутата-одномандатника от ЛДПР - Иван АБРАМОВ (Амурская область) и Сергей ФУРГАЛ (Хабаровский край), которые работали и в прежнем созыве. Еще один член ЛДПР, первый зампред комитета ГД по собственности Валерий СЕЛЕЗНЕВ, которого считают одним из главных спонсоров партии, переизбран по региональной группе, включающей весь Дальний Восток (кроме Приморья). Отметим, что почти во всех регионах ДФО на думских выборах партия Владимира ЖИРИНОВСКОГО обошла КПРФ. Исключение составила только Якутия, где на второе место вышла «Справедливая Россия», а ЛДПР оказалась четвертой с 10,7%. Эксперты сходятся во мнении, что «подтянуть» рейтинг «СР» в Якутии удалось за счет популярности ее кандидата, члена регионального штаба ОНФ Федота ТУМУСОВА - он стал победителем выборов в Госдуму по одномандатному округу.
Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий ФЕДОРОВ, объясняя рывок ЛДПР на парламентских выборах, говорит, что общепатриотический тренд работает на Жириновского, который потерял флер скандальности. С ним согласен и руководитель «Политической экспертной группы» Константин КАЛАЧЕВ.
- Идеи, которые казались маргинальными в девяностые, - имперская и антизападная риторика партии - сейчас являются политическим мейнстримом. Однако «улучшенный» рейтинг ЛДПР - это еще и следствие ослабления КПРФ, - отмечает политолог.
Классика в регионах
Большинство жителей Дальнего Востока 18 сентября голосовало не только за федеральных, но и за региональных депутатов: выборы законодательных собраний прошли в Приморском и Камчатском краях, Амурской области и Еврейской АО, а также на Чукотке. В целом расстановка сил на этих выборах соответствовала федеральным. Например, ЛДПР также оказалась второй почти во всех регионах - за исключением Приморья, где жириновцы уступили коммунистам менее полпроцента. Кстати, зарегистрировать кандидатов в ЗС Приморского края смогли только шесть партий, освобожденных от сбора подписей на региональных выборах. «Родине» и «Партии Роста» в регистрации списков было отказано из-за высокого процента недействительных и недостоверных подписей.
Рекордным по количеству участников стала избирательная кампания в Амурской области, где в региональный парламент изначально стремились 11 партий, а зарегистрировать список кандидатов смогли девять. Очень хороший результат показала ЛДПР, которая отстала от «Единой России» всего на 5% и сумела провести одного депутата по округу. В остальных 17 одномандатных округах победили выдвиженцы «ЕР», что позволило партии сохранить большинство. Кроме того, в региональный парламент прошли коммунисты и эсеры.
Выборы на Камчатке, Чукотке и в ЕАО прошли по иному сценарию: в ЕАО и ЧАО в них участвовала только «большая четверка», а в Камчатском крае до выборов допустили еще и «Патриотов России». Итоговое распределение мест в региональных парламентах можно назвать федеральной «классикой»: квалифицированное большинство у «Единой России», второе место ЛДПР, балансирование «Справедливой России» на грани 5% имеют место во всех трех регионах.
Непарламентские партии, за исключением Приморского края, ни в одно региональное заксобрание не прошли, хотя и были заметны. В нескольких регионах на выборы заявлялись «Российская партия пенсионеров за справедливость» (провела депутата в ЗС Приморья. - Прим. автора) и ее спойлер, «Партия пенсионеров России». И почти во всех регионах по 2-3% у КПРФ отняла «Коммунистическая партия «Коммунисты России», которая не вела активной агитации. Возможно, что секретом локального успеха «КР» стали не только похожее на «основную» партию название и вторая позиция сверху в избирательном бюллетене, но и внутренние противоречия в КПРФ: ряд региональных отделений партии на протяжении последних года-двух сотрясают расколы.
Александр САЛКОВ.
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