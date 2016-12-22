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Дальневосточная железная дорога начинает работы по реконструкции тоннеля имени Сталина
Строительство тоннеля шло с 1914 по 1935 год. В последние годы стали фиксироваться случаи выхода из строя систем электроснабжения, автоблокировки и связи. Помимо этого, спроектированный для военных нужд тоннель не обладал необходимыми параметрами для постоянного движения поездов. Учитывая объем перевозок и значимость тоннеля для Владивостокского транспортного узла, принято решение о его модернизации.
Генеральным подрядчиком работ стала компания ОАО «Мосметстрой», объем инвестиций в модернизацию объекта превышает 3 млрд рублей. Проектом предусмотрена герметизация швов, укрепление стен, система обогрева дренажных лотков, замена конструкции верхнего строения пути и другие работы. В связи с производством работ с 1 октября изменены маршруты и график следования ряда пригородных пассажирских поездов. Грузовые поезда, следующие на припортовые станции Гайдамак и Мыс Чуркин, будут пропускаться через тоннель имени Сталина в ночное время с 22:00 до 10:00, сообщает пресс-служба ДВЖД.
Досье «Дальневосточного капитала»: Через тоннель им. Сталина осуществляются грузовые перевозки в порты на полуострове Голдобина (мыс Чуркин), подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2, а также движение пассажирских электропоездов. Длина тоннеля - 1382 м, ширина - 5 м, высота - 8 м.
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