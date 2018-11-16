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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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24 Ноября 2014, 16:45 | Часовой пояс
В Приморье будет создана агломерация
По инициативе глав муниципалитетов подписано соглашение о создании Владивостокской агломерации. В нее вошли Владивостокский и Артемовский городские округа, Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы.
По соглашению, агломерация предполагает объединение населенных пунктов без изменения их границ. Это позволит муниципальным образованиям проводить скоординированную градостроительную политику, формировать единую политику управления, развивать транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру. Перераспределение полномочий станет возможным в рамках проводимой в Приморье реформы местного самоуправления.
Стороны договорились о разработке концепции социально-экономического развития Владивостокской агломерации. Она будет направлена на формирование единой инженерной инфраструктуры, увеличение объемов жилищного и социального строительства за счет бюджетов всех уровней и привлеченных инвестиций.
Теги: агломерация
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