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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 06:07 |
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Во Владивостоке открылся технопарк "Русский"
В торжественной церемонии приняли участие президент фонда «Сколково» Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, ректор Дальневосточного федерального университета Никита АНИСИМОВ, министр образования РФ Ольга ВАСИЛЬЕВА, заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимир Солодов.
Технико-внедренческий парк «Технопарк «Русский» будет работать на базе Дальневосточного федерального университета при поддержке фонда «Сколково». Цель проекта - формирование благоприятной среды для развития высокотехнологичных и наукоемких производств. Технопарк «Русский» будет способствовать развитию технологического предпринимательства и созданию на острове конвейера стартапов. На острове Русском уже идет процесс локализации наиболее перспективных российских технологических компаний. В будущем эти проекты могут быть реализованы на Дальнем Востоке, где действует целый ряд новых механизмов развития.
Резиденты технопарка «Русский» получат возможность пользоваться сервисами, которые уже доступны резидентам самого большого технопарка Восточной Европы, расположенного в инновационном центре «Сколково»: это разработка и производство лабораторных образцов, доклинические исследования, регистрация торговой марки и торгового знака, подготовка к участию во внешних мероприятиях, подготовка к презентации перед инвесторами, менторская программа.
«С открытием технопарка «Русский» инновации на Дальнем Востоке обретают порт приписки, а Дальневосточный федеральный университет фактически становится лидером инновационного процесса, создав материально-техническую базу для всех перспективных стартап-команд региона, которые изъявят желание здесь работать, - прокомментировал событие президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. - Я уверен, что дальневосточное представительство фонда «Сколково», наработавшее за два с половиной года своего существования немалый опыт, сыграет важную роль в становлении и развитии нового технопарка».
На сегодняшний день в Дальневосточном регионе работают 37 компаний - резидентов фонда «Сколково». 10 из них до конца года разместятся в технопарке «Русский».
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