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Строительству завода "Владивосток СПГ" может помешать нефть
Ранее запасы по категории C1 + C2 «Газпром» оценивал в 563,9 млрд кубометров газа и 71,7 млн тонн конденсата. После проведенной доразведки к этому добавились 464 миллиона тонн нефти (С1 + С2), до 131 млн тонн увеличились запасы конденсата, а запасы газа возросли до 682 млрд кубометров.
В декабре прошлого года начальник департамента «Газпрома» по добыче газа, конденсата и нефти Всеволод ЧЕРЕПАНОВ сообщал, что утвердить новые запасы планируется в марте.
Южно-Киринское месторождение может оказаться крупнейшим на шельфе России, его запасы в 40 раз больше, чем у вновь открытых в 2013 году - самое крупное, по данным Роснедр, имело запасы всего 12 млн тонн.
Из-за обнаружения нефти на «Сахалине-3» завод «Владивосток СПГ» может быть запущен на годы позже, говорят эксперты. По мнению аналитика «Сбербанк CIB» Валерия НЕСТЕРОВА, из-за запасов нефти «Газпрому» придется менять схему разработки изначально чисто газового месторождения. Нефть - более ликвидный товар, чем газ, особенно для экспорта, а Южно-Киринское очень удобно расположено для поставок в Азию - разработка нефти станет для «Газпрома» приоритетной.
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