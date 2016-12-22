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27 Июля 2016, 11:11 | Часовой пояс

Несвободный мэр свободного порта

Игоря Пушкарева "убрали из игры" в ключевой для Приморья момент

За последние годы дальневосточники привыкли к тому, что мэры региональных столиц и крупных городов становятся фигурантами уголовных дел. Однако продолжение этой тенденции во Владивостоке стало событием федерального масштаба. Вероятнее всего, в «деле Пушкарева» сплелись тренды на показательную борьбу с коррупцией и на встраивание мэров крупных городов в «вертикаль власти», а также политические и экономические противоречия регионального уровня, обострившиеся перед выборами-2016. Инвесторы и представители бизнеса воспринимают происходящее настороженно.

В камеру - через телекамеру

Как часто бывает в России, за несколько месяцев до выборов в Госдуму в информационном поле вновь поднимается тема борьбы с коррупцией во властных рядах. Недаром телекадры, на которых задержанного главу Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА в наручниках ведут к трапу самолета, не раз демонстрировались в эфире федеральных каналов. Значимость уголовного «дела Пушкарева» подчеркивает то, что им занимаются следователи из центрального аппарата СКР, а комментирует официальный представитель следкома Владимир МАРКИН: несмотря на то что дело главы Владивостока еще даже не передано в суд, генерал Маркин уже рассказал россиянам про «размах и вседозволенность» Пушкарева, а СМИ создали ему имидж коррупционера, привыкшего жить на широкую ногу.

Нечто похожее россияне уже наблюдали год назад, когда в своем рабочем кабинете по подозрению в получении взяток в особо крупном размере был задержан губернатор Сахалина Александр ХОРОШАВИН. Чиновник и его предполагаемые соучастники еще только летели в Москву, где их должен был арестовать суд, а федеральные СМИ уже трубили о несметных богатствах сахалинского губернатора. Расследование дела еще продолжается, а срок содержания в СИЗО экс-губернатору Сахалина продлен до конца лета 2016 года. Добавим, что за последние годы фигурантами уголовных дел о злоупотреблении служебными полномочиями стали и другие политики ДФО: экс-мэр Южно-Сахалинска Андрей ЛОБКИН, спешно уехавший в США после ареста Александра Хорошавина, и экс-мэр Биробиджана Андрей ПАРХОМЕНКО.

Пронзенный вертикалью

Обыватели, как правило, видят корень злоключений муниципальных глав в их сложных отношениях с губернаторами. Определенная доля правды в этом есть: противостояние по линии «мэр региональной столицы - губернатор» является классикой для многих субъектов РФ. Конфликт с мэром столицы субъекта был у Олега КОЖЕМЯКО в бытность его губернатором Амурской области. Враждовали бывший мэр Петропавловска-Камчатского Владислав СКВОРЦОВ и экс-глава региона Алексей КУЗЬМИЦКИЙ. Единственной «историей успеха» можно считать переход Владимира ПЕЧЕНОГО с поста мэра Магадана на должность губернатора области. А для Владивостока четверть века постсоветской истории противостояние «город - край» было одним из определяющих факторов региональной политики.

Впрочем, сейчас такие конфликты постепенно уходят в прошлое, поскольку в большинстве регионов произошел переход к назначению мэров по конкурсу. Предполагалось, что во Владивостоке эта схема заработает в 2018 году, после истечения полномочий Игоря Пушкарева. Однако полномочиями уже пришлось поделиться: еще в 2014 году была создана агломерация, объединившая Владивосток, Артем, Надеждинский и Шкотовский районы, а в конце 2015 года вступил в силу федеральный закон «О свободном порте Владивосток». Оба эти образования предполагали значительную степень координации властей столицы Приморья с другими уровнями власти - причем, как правило, не на условиях города. Ряд наблюдателей сравнивает нынешнюю ситуацию с той, что сложилась в 2007 году: арест экс-главы Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА состоялся вскоре после того, как стало известно о предстоящих масштабных расходах на подготовку к саммиту АТЭС-2012.

Однако есть сомнения в том, насколько привлекательным останется для российских и зарубежных инвесторов режим свободного порта при несвободном мэре. Ряд крупных приморских бизнесменов, в том числе Виталий ВЕРКЕЕНКО и Дмитрий ЦАРЕВ, отметили, что внезапный арест Пушкарева негативно воспринимается иностранными инвесторами, которые собирались вложить деньги в Приморье. Однако губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ с этой точкой зрения не согласился.

- Коррупция пугает инвесторов. Сингапур - прекрасный пример. Там 30 лет выжигали коррупцию, теперь это один из самых привлекательных инвестиционных регионов мира, - прокомментировал ситуацию глава региона. Миклушевский добавил, что объявленная им в 2012 году декриминализация Приморья будет продолжаться и впредь, «невзирая на имена и должности».

Стоит напомнить, что аресты по антикоррупционным делам коснулись не только муниципального, но и краевого уровня власти: в мае, спустя несколько дней после отставки, был задержан курировавший строительство вице-губернатор Приморья Олег ЕЖОВ.

- То, что антикоррупционные дела за короткий срок были возбуждены против обоих уровней власти, говорит о том, что они не связаны напрямую с предвыборным противостоянием, хотя конфликты в местной элите из-за выборов в Заксобрание действительно обострились, - прокомментировал ситуацию эксперт близкого к Кремлю Фонда ИСЭПИ Александр ПОЖАЛОВ.

Однопартийцы помалкивают

Злоключения мэра Владивостока способны кардинально изменить расстановку сил накануне избирательной кампании по выборам в Законодательное Собрание, считают наблюдатели. Отсутствие в игре столь мощной политической фигуры, как Игорь Пушкарев, может полностью изменить предвыборный ландшафт в Приморском крае: сам глава города одержал победу на праймериз «Единой России» по округу №9, а в ряде других округов победили люди из так называемой «спасской команды». Однако теперь результаты праймериз могут быть переиграны: кандидатов в ЗС ПК будет утверждать краевая конференция «ЕР» в середине июля, где Игорь Пушкарев по понятным причинам присутствовать не будет.

Вскоре после ареста во Владивостоке и Спасске-Дальнем, где началась политическая карьера опального мэра, состоялись пикеты против ареста Игоря Пушкарева. Правда, на пикете в краевом центре людей, которых принято называть «лидерами общественного мнения», можно было пересчитать по пальцам одной руки. Из депутатов думы города и других политиков, обязанных своей карьерой Игорю Пушкареву, практически никто не решился публично высказаться в защиту мэра.

- Пока не ясно, в какую сторону в итоге развернется дело, поэтому большинство депутатов предпочитает «не высовываться», заняв нейтральную позицию по отношению к Пушкареву. Да и обосновать свою позицию, не обладая доступом к материалам уголовного дела, было бы сложно, - объясняет политолог Виктор БУРЛАКОВ. - Что касается позиции коллег по «Единой России», то, скорее всего, внутри партии есть неформальная установка на «специфическое» отношение к Пушкареву. И тот, кто не придерживается выбранной линии, рискует испортить свои политические перспективы. Тем более накануне выдвижения кандидатов в ЗС ПК.

Лакомый цемент

Показательно, что так называемое «дело Пушкарева», помимо администрации Владивостока, бросает тень и на принадлежащий семье градоначальника бизнес - группу компаний «Востокцемент», которая является ведущим производителем стройматериалов в регионе. В пользу версии об экономической подоплеке «дела Пушкарева» говорит задержание младшего брата главы Владивостока - Андрея, который является генеральным директором «Востокцемента». 24 июня Андрей Пушкарев был этапирован в Москву, где его поместили под домашний арест, приняв во внимание состояние здоровья подследственного.

По версии следствия, именно Андрей Пушкарев, будучи генеральным директором ООО «Востокцемент», в 2012-2014 годах передавал денежные средства в качестве коммерческого подкупа другому фигуранту дела - директору МУПВ «Дороги Владивостока» Андрею ЛУШНИКОВУ. Последний, как полагает СК, обеспечил приобретение у «Востокцемента» строительных материалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию дорог Владивостока.

Тем временем контролируемая родственниками главы Владивостока группа компаний «Востокцемент», вокруг которой федеральные СМИ в связи с «делом Пушкарева» также формируют негативный информационный фон, в июне усилила работы с масс-медиа. Акцент делается на значимости группы компаний для строительной отрасли Дальнего Востока и ее участии в крупных проектах - например, строительстве космодрома «Восточный».

«Изменений в подходах и принципах нашей работы нет и быть не может. Наша главная цель не изменилась: мы продолжаем производить и поставлять качественные строительные материалы на важнейшие стройки региона. Компания «Востокцемент» работала, работает и будет работать», - отметил тогда Андрей Пушкарев.

Команда играет без лидера

Постсоветская история Владивостока показывает, что «междуцарствие» может затянуться на годы. А пока глава города находится в вынужденном отъезде, чиновники зачастую работают в полсилы. Так, после ареста в 2007 году Владимира Николаева, в администрации Владивостока началась чехарда «исполняющих обязанности». Многие не без оснований считают, что нити управления городским хозяйством держала в руках сестра опального мэра Виктория НИКОЛАЕВА, внедорожник которой часто можно было заметить возле «серого дома». Как вспоминает бывший сотрудник одного из управлений мэрии Владивостока, переживший смену первого лица в городе, атмосфера неопределенности в «сером доме» быстро сменилась желанием получить максимальную выгоду от ситуации.

Пока не ясно, повторится ли аналогичная ситуация сейчас. Со 2 июня обязанности главы Владивостока исполняет первый заместитель мэра Алексей ЛИТВИНОВ, остальные заместители главы на момент написания материала также сохраняли свои посты.  

Артем СТРОГИН. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год. 

Теги: единая россии  пушкарев  Госдума 


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