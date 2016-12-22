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Вместе с горожанами День города отметили "королевы бензоколонок"
Первый день празднеств начался с торжественных мероприятий. Сначала состоялось возложение цветов к памятникам основателю Владивостока, генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому, первому общественному старосте города Якову Семенову и к стеле «Владивосток - город воинской славы». Дань памяти принесли почетные граждане, ветераны, представители депутатского корпуса, епархии, курсанты и общественность.
День рождения города 2-го июля начался с театрализованного шествия по ул. Светланской. В нем приняли участие горожане, представители трудовых коллективов крупных предприятий, спортивных федераций, творческих и других объединений.
В этом году администрацией города было принято решение провести праздник обозначив главной темой кино, т. к. именно 2016 год объявлен Годом кино в России. Каждая колонна претендовала на оригинальность, была оформлена в тематике выбранного кинофильма или целой киноэпохи. В красочной колонне можно было повстречать приморцев, одетых в матросов, цыган, героев различных мультфильмов... Но самой необычной и яркой стала колонна «ННК-Приморнефтепродукта», которая традиционно принимает участие в праздновании Дня города. На этот раз специально к торжествам на предприятии была сделана праздничная автомобильная платформа и подготовлена группа «королев бензоколонок» на роликах.
Гуляния продолжились на Спортивной набережной, где праздник открыла акция «Добрый Владик». Его организаторами стали 16 некоммерческих общественных организаций и благотворительных фондов. Они представили выставку декоративно-прикладного искусства, а также провели различные мастер-классы. Помимо фестиваля на набережной работали многочисленные творческие, игровые, музыкальные и торговые площадки.
В центре города на широкой ярмарке также можно было принять участие в развлекательных конкурсах или приобрести яркие сувениры. Здесь же прошел концерт, а затем - церемония чествования победителей творческого конкурса «Мой город у моря». Победители в каждой номинации получили денежные премии.
Завершились народные гуляния концертом приморских музыкальных групп и вокалистов, а также завораживающим фейерверком.
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