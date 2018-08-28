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В Приморье в пострадавших от паводка районах объявлен режим ЧС
Социально значимые объекты не попали в зону подтопления в тех районах Приморья, где сейчас из-за паводка объявлен режим ЧС. Об этом сообщил директор краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС Юрий Журавель на оперативном брифинге в понедельник, 27 августа.
Руководитель ведомства добавил, что режим ЧС остается в трех муниципалитетах края – Уссурийском городском округе, Октябрьском и Михайловском районах.
«В эти территории мы перебросили специализированную технику из Дальнегорска и Лесозаводска, которая позволяет эффективно перекачивать воду», – подчеркнул Юрий Журавель.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Каплунов на брифинге сообщил, что по данным на 12.00 27 августа остаются подтопленными 11 населенных пунктов в Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском районах. Подтоплены 213 жилых домов и 297 придомовых территорий.
«По прогнозу пик паводка проходит по территории Октябрьского района. Ситуация в ближайшее время там должна стабилизироваться, ожидается спад воды на реке Раздольная. К вечеру понедельника, 27 августа, прогнозируется пик паводка в Уссурийском городском округе и к утру 28 августа он может выйти на Надеждинский район. Территориальная подсистема РСЧС остается в режиме повышенной готовности», – сообщил Александр Каплунов.
Напомним, материальную помощь жителям районов Приморья, чьи дома и огороды пострадали от паводка, окажут из резервного фонда Администрации края. Соответствующее поручение дал глава региона Андрей Тарасенко.
«По поручению руководителя края главы муниципалитетов должны отработать с комиссиями по оценке ущерба и представить все документы в течение недели – к понедельнику, 3 сентября. Жители должны оперативно получить средства», – сообщил Александр Костенко.
В пострадавших районах работают телефоны, по которым могут обратиться пострадавшие от паводка жители. Уссурийский городской округ: 8 (4234) 38-45-46, Октябрьский район: 8 (914) 799-78-77, Михайловский район: 8 (42346) 2-47-91.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края).
- В Приморье в пострадавших от паводка районах объявлен режим ЧС
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