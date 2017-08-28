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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Августа, 03:20 |
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Республика Индия примет участие в ВЭФ во Владивостоке
О своем намерении принять участие в форуме заявили официальные лица республики: министр морского и автомобильного транспорта Нитин Гадкари, государственный министр энергетики, угольной отрасли, возобновляемой энергетики и горнорудной отрасли Пиюш Гоял, главный секретарь премьер-министра Нрипендра Мисра, заместитель министра иностранных дел Субраманиам Джайшанкар, заместитель министра обороны Санджай Митра, а также более 30 руководителей индийских компаний, сообщает Минвостокразвития.
В рамках странового бизнес-диалога Россия - Индия, который включен в деловую программу ВЭФ, участники делегации планируют обсудить возможности инвестирования в такие отрасли, как судостроение и ремонт, рыболовство, деревообработка, геологоразведка и обогащение полезных ископаемых, нефтегазовая отрасль, огранка алмазов, фармацевтика, сельское хозяйство, туризм и традиционная индийская медицина. Диалог будет способствовать расширению связей между Индией и Дальним Востоком России.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год.
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