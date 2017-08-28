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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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22 Августа 2017, 17:22Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон": Развитие телеком-технологий способствует росту качества жизни дальневосточников Для комплексного развития Дальнего Востока необходима современная инфраструктура, в том числе - телекоммуникационная. О том, насколько жители Востока России обеспечены услугами связи и доступны ли им передовые телеком-технологии, "ДК" рассказал директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон" Андрей ЛЕВЫКИН.
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28 Августа 2017, 13:54 | Часовой пояс
Президент Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию Монголии
Новый президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА возглавит делегацию своего государства на третьем ВЭФ и впервые посетит Россию в данном статусе.
Об этом сообщила посол Монголии в РФ Банзрагч ДЭЛГЭРМАА. По ее словам, в делегацию Монголии войдет около 120 официальных лиц и представителей бизнеса.
Планируется организация российско-монгольского круглого стола с участием представителей бизнес-сообщества двух стран в рамках деловой программы ВЭФ-2017.
Порядка 30 спортсменов из Монголии примут участие в ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом президента России Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ, который впервые состоится на полях форума. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга успешно занимался дзюдо и самбо, входил в состав национальных сборных по этим видам единоборств.
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