|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 30 Августа, 03:20 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На ВЭФ во Владивостоке представят дальневосточный прогресс
Для презентации на форуме определены проекты в таких сферах, как транспорт, логистика, горнодобывающая промышленность, лесная и газохимическая отрасли, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение.
Помимо этого, гостям и участникам третьего ВЭФ презентуют все территории опережающего развития Дальнего Востока. Регионы ДФО расскажут о созданных ТОР в своих экспозициях в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока».
На стенде Амурской области гости форума смогут познакомиться с проектами трех территорий опережающего развития. В ТОР «Белогорск» реализуются современные сельскохозяйственные производства, в частности завод по глубокой переработке сои. Развитие газохимической отрасли связано с ТОР «Свободный». Здесь компания «Газпром» приступила к строительству Амурского газоперерабатывающего завода. Среди проектов, реализуемых в ТОР, строительство Амурского газохимического комбината и завода по производству метанола. Промышленно-логистическая сфера будет продемонстрирована в ТОР «Приамурская», где осуществляется реализация трансграничных проектов, в том числе пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск - Хэйхэ.
В экспозиции Еврейской автономной области будут представлены крупнейшие предприятия региона, в том числе резиденты ТОР «Амуро-Хинганская». Один из инвесторов - «Дальневосточный графит» - реализует проекты по разработке Тополихинского участка Союзного месторождения графита и строительству горно-обогатительного комбината.
В павильоне Камчатского края инвесторы ТОР «Камчатка», занимающиеся туристическим бизнесом, предложат посетить «землю вулканов», а на рыбном рынке можно будет попробовать продукцию камчатских производителей.
Об истории возникновения в XIX веке первого порто-франко расскажет экспозиция Приморского края. В специальных витринах будут представлены исторические документы о введении особой экономической зоны, а также экспонаты, демонстрирующие продукцию компаний, работавших на территории края в тот период.
В павильоне Республики Саха (Якутия) будут установлены макеты круглогодичного тепличного комплекса в ТОР «Кангалассы» и высокотехнологичной Жатайской судоверфи.
Сахалинская область презентует спортивно-туристические инвестпроекты ТОР «Горный воздух». О возможностях сельского хозяйства в регионе расскажут резиденты ТОР «Южная».
В павильоне Хабаровского края пройдут презентации резидента ТОР «Хабаровск» - Хабаровского металлургического завода, специализированного терминала для перевалки угля в морском порту Ванино, Дальневосточного центра переработки древесины и проекта модернизации круглогодичного спортивно-туристического горнолыжного комплекса «Холдоми» в ТОР «Комсомольск».
- Синдзо Абэ держит слово
- На ВЭФ во Владивостоке представят дальневосточный прогресс
- Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетит ВЭФ
- Президент Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию Монголии
- Республика Индия примет участие в ВЭФ во Владивостоке
- Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор ИК "Золотой Рог": Китайская грамота, похоже, все еще недоступна
- Начат отбор инвестпроектов для презентации на ВЭФ-2017
- Для управления МТК создадут российско-китайскую компанию
- Утверждена концепция развития острова Русского в Приморье
- В Приморском крае приступил к работе первый на Дальнем Востоке региональный сертификационный центр "ПМ Стандарт"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.