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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Августа, 03:20 |
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Синдзо Абэ держит слово
Россия и Япония активизируют сотрудничество в рамках международных мероприятий. По словам господина Тоехисы Кодзуки, японская сторона намерена увеличить состав официальной делегации для участия в мероприятиях ВЭФ-2017.
Стороны обсудили проведение в рамках ВЭФ-2017 мероприятий Ассоциации высших учебных заведений России и Японии в предваряющий основную программу форума день. Особое внимание было уделено проведению Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который впервые состоится на полях Восточного экономического форума 2017 года в рамках культурно-спортивной программы. Спортивные состязания будут посвящены столетию первого международного поединка борцов дзюдо России и Японии, состоявшегося во Владивостоке в 1917 году. В соответствии с решением президента России этот турнир будет проходить ежегодно.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год.
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