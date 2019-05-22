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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 29 Мая, 16:44 |
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"Сусуманзолото" на треть сократило прибыль
Прибыль до налогообложения составила 1,419 млрд рублей (-39,2%); результат от операционной деятельности - 1,632 млрд рублей (-19,3%), передает РИА Новости/Прайм со ссылкой на финансовый отчет компании.
В прошлом году «Сусуманзолото» приобрело 6% в ГГП «Итакана» (вид деятельности - добыча руд и песков драгметаллов), в марте 2019 года увеличило долю до 76%. Как сообщалось, по данным Союза золотопромышленников России, в 2018 году «Сусуманзолото» произвело 5,95 тонны золота, что на 10,8% больше, чем годом ранее.
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным на конец 2018 года, «Сусуманзолото» имеет 59 лицензий на право пользования нед- рами. На балансе предприятия учтена 51 тонна запасов россыпного и рудного золота на участках, расположенных в Сусуманском, Тенькинском, Ягоднинском и Хасынском районах Магаданской области, а также в Оймяконском районе Якутии.
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