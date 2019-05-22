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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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29 Мая 2019, 16:41 | Часовой пояс
Китайский CCCC выполнит дорогостоящие работы для ССК "Звезда"
ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК, создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" в Приморском крае) заключит контракт с China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) на расширение преддоковой площадки за 2,788 млрд рублей,
Об этом пишет РИА «Интерфакс» со ссылкой на сайт госзакупок.
Китайский концерн в лице московского филиала АО «Китайская компания коммуникаций и строительства» получил подряд в рамках закупки у единственного поставщика.
Компании предстоит к июлю 2020 года расширить преддоковую площадку верфи в городе Большой Камень Приморского края. Других подробностей в тендерной документации не приводится.
Теги: звезда Большой Камень
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