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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Мая, 15:43 |
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В Приморье появится новый порт
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, в схему территориального планирования внесены изменения с целью реализации проекта.
«Принятое решение необходимо для создания правовых оснований для принятия решений о резервировании земель, переводе земель из одной категории в другую, разработке документации по планировке территории в целях создания объектов федерального значения и выдаче разрешений на капитальное строительство», - поясняется в документе.
Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» (Владивосток) планировало инвестировать 10,4 млрд рублей в строительство терминалов навалочных и контейнерных грузов в районе поселка Славянка. Первый этап инвестпроекта был запланирован на 2017-2021 годы. Работу терминалов на полную мощность в 15 млн тонн грузов в год планировалось вывести к 2028 году.
Контейнерный терминал может войти в состав инфраструктуры международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-2». При этом у терминала есть и перспектива работы с контейнерными грузами по МТК «Приморье-1», учитывая потенциал роста контейнерного рынка региона в целом.
Досье «Дальневосточного капитала»: ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» зарегистрировано в марте 2017 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственный учредитель - гендиректор и основной владелец ОАО «Терминал Астафьева» (владеет угольным терминалом в Приморском крае) Руслан КОНДРАТОВ.
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