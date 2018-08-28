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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Августа, 03:11 |
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IV Восточный экономический форум представил повестку
Тема заседания в этом году – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», сообщает «Росконгресс».
«Центральная тема ВЭФ-2018 отражает наши ожидания от предстоящего мероприятия. Предыдущие форумы были крайне результативными в плане заключенных соглашений и достигнутых договоренностей. Уверен, что по итогам ВЭФ-2018 удастся выйти на новый уровень отношений с зарубежными инвесторами, представителями компаний и органов власти, тем более что география участников Форума с каждым годом расширяется», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон КОБЯКОВ.
Работа в рамках деловой программы ВЭФ-2018 будет вестись по четырем основным направлениям.
Первый тематический блок «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» будет посвящен результатам и перспективам таких механизмов развития региона, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. В рамках дискуссий ожидается обсуждение вопросов о защите прав инвесторов, инфраструктурной поддержке бизнеса, создании специального административного района (офшора) на острове Русский, а также о прорыве регионов ДФО в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.
В рамках направления «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока» участники Форума обсудят проблемы развития отраслей, благодаря которым будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы. В частности, запланированы дискуссии, посвященные лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, рыбной отрасли, нефтегазопереработке, туристической и портовой инфраструктуре, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, ювелирному делу и совершенствованию законодательства в сфере геологоразведки.
В тематический блок «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» включены деловые мероприятия по таким вопросам, как экономическая кооперация Дальневосточного региона России с соседними странами, роль дальневосточных транспортных коридоров для Азиатско-Тихоокеанского региона, создание международного медицинского кластера во Владивостоке, интеграция и энергетическое сотрудничество в АТР, освоение ресурсов Мирового океана и др. Также в рамках этого блока пройдут теледебаты и сессия Валдайского клуба по теме «Новая геополитика и политическая экономия Азии: возможности для России».
Среди тем для обсуждения в блоке «Создание условий для жизни людей» – реализация национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, культуры, образования и науки, жилья и городской среды на Дальнем Востоке. Участники дискуссий также затронут перспективы совершенствования рынка труда на Дальнем Востоке, совершенствование мер по освоению земли в рамках программы «Дальневосточный гектар», финансирование социальных услуг и поддержку талантов, повышение продолжительности жизни, роль культурных учреждений в развитии регионов.
Также в рамках ВЭФ-2018 состоятся семь страновых бизнес-диалогов: «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН», «Россия – Ближний Восток» и «Россия – Европа».
Более подробно с деловой программой ВЭФ-2018 можно ознакомиться на официальном сайте: https://forumvostok.ru/prog
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