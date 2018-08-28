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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 29 Августа, 19:15 |
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В Приморье Морской салон собрал профессионалов
Во Владивостоке впервые состоялся Международный дальневосточный морской салон. Он объединил тех, кто определяет стратегию развития российского судостроения, руководство предприятий отрасли, а также потенциальных заказчиков. Высокий статус мероприятия подчеркивало присутствие на нем вице-премьера РФ Юрия БОРИСОВА, курирующего оборонно-промышленный комплекс и ряд стратегических отраслей, замглавы Минпромторга РФ Олега РЯЗАНЦЕВА, а также топ-менеджеров «Объединенной судостроительной корпорации» и ПАО «НК «Роснефть». В общей сложности участниками МДМС-2018 стали более тысячи россиян и граждан еще 14 государств.
Деловая программа Морского салона включала в себя 15 мероприятий. Основное пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий» состоялось 27 июля. Кроме того, участники МДМС обсудили актуальные вопросы развития судостроения, инфраструктуры, логистики. Отдельный блок мероприятий был посвящен инструментам регулирования отрасли. Гости салона приняли участие в дискуссиях о применении цифровых технологий, трекинге судов, блокчейне.
В кампусе ДВФУ, который стал местом проведения деловых мероприятий МДМС, работала выставочная площадка, где свои проекты представили ведущие предприятия судостроительной отрасли РФ. Кроме того, участники Морского салона побывали на производственной площадке суперверфи «Звезда» в Большом Камне. Обсуждение перспектив развития ССК «Звезда», формирования пакета заказов и подготовки кадров для нее стали основными темами пленарного заседания МДМС. Большой интерес у участников Морского салона также вызвала конференция по новейшим технологиям, применяемым в судостроении, - таких как робототехника, лазерные и нейросетевые технологии.
Кроме того, участников МДМС-2018 ждала насыщенная культурная программа. Экспозиции были организованы в музее имени Арсеньева и Приморской государственной картинной галерее. Театр Молодежи представил спектакль «Алые паруса», а в пленэре на острове Русском приняли участие лучшие художники края. Не остались в стороне от Морского салона жители и гости столицы Приморья: в дни МДМС на 33-м причале для всех желающих была открыта выставка, посетители которой смогли побывать на учебных парусниках «Надежда» и «Паллада», новейшем корвете Тихоокеанского флота «Совершенный», танкере ледового класса «РН-Сахалин» и других судах. По подсчетам организаторов, за неполных три дня выставку посетило более 5 тысяч человек. Завершились мероприятия Морского салона масштабным празднованием Дня Военно-Морского Флота 29 июля. Участие в нем приняли около 40 кораблей и более 1,5 тысяч военнослужащих.
- В случае с Морским салоном во Владивостоке «первый блин» не получился комом. Думаю, что с каждым годом он будет привлекать все больше судостроителей и потенциальных заказчиков, выходить на уровень Санкт-Петербургского Морского салона. При этом у МДМС есть объективное преимущество - близость к странам Юго-Восточной Азии, многие из которых являются партнерами России в сфере трансфера технологий или потенциальными покупателями продукции военного и гражданского судостроения, - отметил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Досье «Дальневосточного капитала»: На полях Морского салона был заключен ряд соглашений. Так, ССК «Звезда» и ПАО «Уралмашзавод» заключили договор поставки двух мостовых кранов грузоподъемностью 320 тонн каждый. Мостовые краны будут использоваться при сборке объемных секций и блоков носовой части, машинного отделения, а также грузовых помещений судов. Также на МДМС-2018 подписано соглашение о продвижении и внедрении судовых лакокрасочных материалов между АО «Русские краски» и «ДАЛЬЛАК».
Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО подчеркнул, что выбор региона в качестве места проведения МДМС открывает широкие возможности не только для межрегионального, но и для международного сотрудничества, в первую очередь, со странами АТР.
- Уверен, Морской салон станет заметной международной площадкой в Азиатско-Тихоокеанском регионе для взаимодействия отечественных и зарубежных компаний, налаживания деловых контактов, продвижения российской продукции на международные рынки, - считает руководитель Приморья.
Организатором МДМС-2018 выступило Министерство промышленности и торговли РФ, оператором - фонд «Росконгресс». Планируется, что в будущем Морской салон будет проводиться в Приморье раз в два года.
Фото автора.
Александр САЛКОВ.
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