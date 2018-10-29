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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Владивосток замахнулся на звание столицы
Об этом заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
Сначала, по его словам, вопрос обсудят с главой администрации президента Антоном ВАЙНО и премьер-министром Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Сам полпред президента готов поддерживать решение о переносе столицы ДФО во Владивосток. По его мнению, основаниями являются инвестиционная привлекательность и возможности Приморья. Юрий Трутнев отметил, что Приморье превосходит Хабаровский край в 5-10 раз в сфере инвестиций.
«Я глубоко уважаю людей, живущих в Хабаровском крае, но в этом регионе у нас практически нет новых крупных проектов. Владивосток, Приморский край сегодня развиваются быстрее», - сказал Трутнев.
По мнению Олега Кожемяко, статус столицы принесет Приморью дополнительные материальные ресурсы и внимание от властей. Врио губернатора отметил, что Владивосток не раз становился местом проведения международных форумов, поэтому решение сделать из города столицу ДФО будет справедливым.
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