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На Восточный форум во Владивостоке ждут итальянцев
В Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона КОБЯКОВА и Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале ТЕРРАЧЧАНО, где обсуждались вопросы участия итальянской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (6-8 июня) и Восточном экономическом форуме (4-6 сентября), сообщает пресс-служба Росконгресса.
Стороны рассмотрели форматы участия делегации Италии в мероприятиях ПМЭФ и ВЭФ в 2019 году. Итальянский дипломат отметил, что в Петербургском международном экономическом форуме ожидается участие первых лиц крупнейших италь- янских компаний. В рамках деловой программы ПМЭФ-2019 планируется проведение российско-итальянского круглого стола и форума малого и среднего предпринимательства с участием представителей бизнес-сообщества Италии.
Паскуале Терраччано также отметил, что Италия рассматривает возможность впервые принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
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