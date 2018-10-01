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01 Октября 2018, 12:15 | Компании
Nordgold запустила в эксплуатацию месторождение Гросс в Якутии
Золотодобывающая компания Nordgold запустила в эксплуатацию месторождение Гросс в Якутии, годовая добыча составит 12 млн тонн руды к концу 2019 года
Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Николай ЗЕЛЕНСКИЙ.
Церемония запуска состоялась в рамках ВЭФ-2018. «На полную месячную мощность - 1 млн тонн руды - рудник выйдет в четвертом квартале этого, а на годовую - в 2019 году, когда он будет перерабатывать 12 млн тонн руды», - сказал Зеленский. По его словам, в зависимости от содержания рудник принесет от 6-7 тонн золота в 2019 году.
Теги: nordgold месторождение
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