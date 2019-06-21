|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 22 Июня, 00:52 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Кипрский Backstar увеличил долю в "Селигдаре"
До приобретения пакета акций Backstar Holdings принадлежало 48,141234 млн голосующих акций, после - 86,956353 млн. Backstar Holdings Ltd. - в числе крупных акционеров «Селигдара» с 2010 года. Также в 2010 году «Селигдар» сообщал о продаже ей 25% в ООО А/С «Синида-1» (входит в «Селигдар») за 230,75 млн рублей.
По итогам 2018 года предприятия холдинга «Селигдар» извлекли 6 тонн золота (на 30% больше, чем в 2017 году), поставив рекорд за всю историю компании.
Досье "Дальневосточного капитала": ХК «Селигдар» создана в 2008 году на базе активов одноименной артели старателей. По объемам добычи золота занимает 11-е место среди крупнейших золотодобывающих компаний России. Холдинг включает в себя 13 предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области и Хабаровском крае. Имеет лицензии на разведку и добычу на 26 золотых и трех оловорудных месторождениях. По данным на конец первого квартала, основными акционерами «Селигдара» являются АО «Прейсиш-Эйлау» (7,41% уставного капитала; 8,73% обыкновенных акций), ООО «Азимут» (4,36% уставного капитала; 5,14% обыкновенных акций), ПАО «Русолово» (10,58% уставного капитала; 12,47% обыкновенных акций), Константин БЕЙРИТ (6,7% уставного капитала; 6,47% обыкновенных акций), Сергей Татаринов (5,82% уставного капитала; 5,44% обыкновенных акций).
- Кипрский Backstar увеличил долю в "Селигдаре"
- Nordgold вложил $47 млн в технику для Гросса
- ЯТЭК увеличила чистую прибыль на 22%
- "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" - с рекордными показателями
- Инфраструктуру для Дражного поддержат субсидиями
- Экс-президент "Селигдара" вышел из состава акционеров компании
- АЛРОСА вышла на инвестиционное плато
- Nordgold запустила в эксплуатацию месторождение Гросс в Якутии
- АЛРОСА вернулась на рынок США
- В Якутии на руднике Гросс начали строить золотоизвлекательную фабрику
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.