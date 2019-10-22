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Понедельник| 25 Ноября, 23:27 |
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"Колмар" будет поставлять коксующийся уголь китайцам
«На данный момент именно Китай является основным покупателем нашего концентрата. 70% всего экспорта компания «Колмар» поставляет на заводы в КНР», - сказала председатель совета директоров «Колмар Груп» Анна ЦИВИЛЕВА.
Сотрудничество «Колмара» с Китаем заключается не только в экспорте добываемого предприятиями группы концентрата металлургическим и коксохимическим предприятиям Китая, но и в закупке оборудования в Китае.
«В Пекине и Шанхае мы провели много встреч с нашими партнерами по бизнесу, представителями металлургических и коксохимических заводов. С нашими постоянными партнерами, компанией AVIC («Авик Мэйлинь»), которая поставляет оборудование на нашу строящуюся, самую крупную в России 12-миллионную обогатительную фабрику «Инаглинская-2», обсудили рабочие моменты, наметили дальнейшие шаги для реализации поставленных задач», - сказала г-жа Цивилева.
«Колмар» планирует в первом квартале 2020 году ввести первую очередь угольного терминала в бухте Мучка морского порта Ванино (Хабаровский край) мощностью 12 млн тонн в год. Это позволит отправлять крупнотоннажные суда и выйти на индийский рынок.
Досье «Дальневосточного капитала": Группа компаний «Колмар» - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трей- динговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии.
Фото пресс-службы правительства Якутии.
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