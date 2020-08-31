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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Сентября 2020, 10:20 | Компании
"Алроса" снизила добычу алмазов
АК "Алроса" в первом полугодии 2020 года сократила добычу алмазов на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,7 млн карат, сообщает РИА "Новости/Прайм".
Продажи алмазов за первое полугодие снижены на 47%, до 10,1 млн карат, в том числе 7,4 млн карат алмазов ювелирного качества. Запасы (стоки) алмазов на конец второго квартала увеличились на 25% по сравнению с предыдущим кварталом, до 26,3 млн карат.
Добыча алмазов во втором квартале 2020 года снизилась на 29% в сравнении с первым кварталом, и на 42% к аналогичному периоду годом ранее, составив 5,7 млн карат. Продажи во втором квартале снизились до 634 тысяч карат, в том числе 361 тысяча карат - алмазы ювелирного качества.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.
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