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Вторник| 07 Июля, 23:19 |
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"АЛРОСА" ожидает восстановление спроса уже в августе
Наиболее существенно этот показатель снижался в апреле - на $ 15,6 млн. В мае объем продаж вырос более чем в два раза - до $40,1 млн, однако, это на 85% ниже аналогичного показателя предыдущего года.
«В январе мы наблюдали стабильный спрос со стороны гранильного сектора на фоне позитивных результатов продаж ритейла в период рождественских праздников, однако с середины февраля начали ощущать снижение спроса и активности клиентов на фоне неопределенности с распространением COVID-19, - комментирует ситуацию заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей ФИЛИППОВСКИЙ. - В марте это влияние стало нарастать, а с началом ввода ограничительных мер по всему миру продажи существенно снизились. С апреля компания начала предоставлять своим долгосрочным клиентам беспрецедентно гибкие условия, позволяя перенести предусмотренные контрактами объемы на последующие периоды года. Сегодня мы видим восстановление объемов продаж ювелирных изделий с бриллиантами в Китае и на других азиатских рынках, что, как ожидается, приведет к росту спроса на алмазы уже в июле-августе.
Соответственно, на фоне негативных макроэкономических событий компания приняла решение о сокращении производственного плана и капитальных затрат с 22 млрд до 20 млрд рублей.
«В начале мая Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал по итогам второго полугодия 2019 года выплатить дивиденды по верхней границе допустимого дивидендной политикой диапазона в размере 100% свободного денежного потока за период - 19,4 млрд руб.
22 мая Компания разместила биржевые облигации на 25 млрд рублей сроком на 5 лет. Установленная ставка в размере 5,75% годовых свидетельствует об уверенности инвесторов в отношении финансовой устойчивости АК «АЛРОСА» и перспективах алмазно-бриллиантового рынка в целом», говорится в сообщении алмазободытчика.
Устойчивость производственной деятельности компании особенно критична для Республики Саха(Якутия), для которой она является крупнейшим налогоплательщиком - по итогам января-мая республиканский бюджет получил 13,5 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: «АЛРОСА» - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах - на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК «АЛРОСА» в 2019 году достиг $3,338 млрд
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