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18 Июля 2019, 16:30 | Компании |
ЯТЭК оставила прибыль за 2018 г. нераспределенной
Акционеры ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), по сообщению РИА "ИНТЕРФАКС", на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года
Полученную прибыль в размере 716,308 млн рублей акционеры оставили в распоряжении компании.
Состав совета директоров изменений не претерпел. В нем места сохранили семь человек: генеральный директор группы «Сумма» Лейла МАММЕДЗАДЕ, директор ЯТЭК по экономике и финансам Андрей АЛЕКСЕЕВ, директор по финансам и экономике «Суммы» Константин КУЗОВКОВ, глава представительства компании «Баронетта Инвестментс Лимитед» Екатерина ВЛАСОВА, гендиректор ЯТЭК Рубен ГЕВОРКЯН, член советов директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) и АО «Объединенная зерновая компания» Дэнис Мандал КАНТ и вице-президент ДВМП по железнодорожному дивизиону Айдемир УСАХОВ.
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