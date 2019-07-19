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18 Июля 2019, 16:30 | Компании |

ЯТЭК оставила прибыль за 2018 г. нераспределенной

Акционеры ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), по сообщению РИА "ИНТЕРФАКС", на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года

Полученную прибыль в размере 716,308 млн рублей акционеры оставили в распоряжении компании.

Состав совета директоров изменений не претерпел. В нем места сохранили семь человек: генеральный директор группы «Сумма» Лейла МАММЕДЗАДЕ, директор ЯТЭК по экономике и финансам Андрей АЛЕКСЕЕВ, директор по финансам и экономике «Суммы» Константин КУЗОВКОВ, глава представительства компании «Баронетта Инвестментс Лимитед» Екатерина ВЛАСОВА, гендиректор ЯТЭК Рубен ГЕВОРКЯН, член советов директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) и АО «Объединенная зерновая компания» Дэнис Мандал КАНТ и вице-президент ДВМП по железнодорожному дивизиону Айдемир УСАХОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2019 год.  
 

Теги: Якутия  ЯТЭК 


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