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"АЛРОСА" намерена начать добычу Майских алмазов в 2025 году
Сообщает РИА «Прайм» со ссылкой на презентацию компании. Кимберлитовое тело Майское (Нюрбинский ГОК) открыто геологами АК «Алроса», расположе-но примерно в 3 км от трубки Ботуобинская. В 2015 году на месторождении завершена де-тальная геологическая разведка, оценены запасы. Майское представлено одной кимберлито-вой трубкой, запасы оцениваются примерно в 12,7 млн карат алмазов, при среднем содержа-нии – 2,4 карата на тонну руды. Отработка планируется открытым способом, срок эксплуата-ции – до 2039 года. Рост производства на месторождении планируется с 2027 года. Общие ка-питальные затраты по проекту могут составить порядка 5,6 млрд рублей. Целевой объем до-бычи алмазов ожидается 1,2 млн карат, руды – 0,3 млн тонн в год.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.
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