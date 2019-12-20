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23 Декабря 2019, 12:30 | Компании |
Новый владелец ЯТЭК привел своих директоров
Акционеры ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) на внеочередном собрании в конце ноября досрочно переизбрали совет директоров
При этом из бывшего состава остался только директор ЯТЭК по экономике и финансам Андрей АЛЕКСЕЕВ.
Новыми членами совета директоров стали назначенный в сентябре гендиректор ЯТЭК Леонид ЧУГУНОВ, а также пять человек, должности которых не раскрываются.
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