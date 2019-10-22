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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"АЛРОСА" купила "Кристалл"
Росимущество и «АЛРОСА» заключили договор купли-продажи в отношении находящихся в федеральной собственности 100% акций ПО «Кристалл». Основные параметры сделки ранее были одобрены Правительством РФ и наблюдательным советом «АЛРОСЫ». Стоимость 100% пакета акций «Кристалла» (5 538 550 обыкновенных акций) была определена на основании отчета независимого оценщика и составила 1,886 млрд рублей. Вырученные средства будут направлены в госбюджет.
Работа над сделкой велась около двух лет. «Кристалл» (основан в Смоленске в 1963 году) является крупнейшим производителем бриллиантов в РФ и Европе. Ежегодно обрабатывает более 200 тысяч карат алмазного сырья. Более 90% этого объема заводу поставляет «АЛРОСА». Зарубежные торговые офисы предприятия работают в Гонконге, США и Бельгии. Общая численность персонала - более 1,8 тысячи человек. В 2018 году «Кристалл» произвел и реализовал 105,7 тысячи и 111,7 тысячи карат бриллиантов соответственно. Выручка составила 12,8 млрд рублей, чистая прибыль - 40,7 млн рублей. В 2002 году «Кристалл» запустил собственное ювелирное производство - ювелирную группу «Смоленские бриллианты», чья розничная сеть на сегодняшний день насчитывает свыше 50 точек продаж в 30 городах России. Кроме того, «Кристаллу» принадлежит предприятие «Алмаз-сервис», занимающееся производством оснастки и инструмента для алмазной отрасли.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
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