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Понедельник| 01 Октября, 20:02 |
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АЛРОСА вышла на инвестиционное плато
Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей ИВАНОВ, передает РИА «Прайм».
- Мы не предполагаем, что у нас в инвестиционной программе появятся какие-то непрофильные проекты, мы сфокусированы на алмазодобыче. Наша инвестиционная программа вышла на плато и будет составлять около 28-30 млрд рублей в год. Это до принятия решения по восстановлению рудника Мир, - сказал Иванов, добавив, что пока дальнейшая судьба этого актива не определена.
Капзатраты компании за шесть месяцев увеличились в годовом выражении на 5%, до 12 млрд рублей, в связи с пиком инвестиционного цикла вложений в развитие Верхне-Мунского месторождения. В целом по году этот показатель запланирован в 32 млрд рублей. Иванов подтвердил также ориентир компании по общему размеру добычи в течение 2018 года в размере не менее 36,6 млн карат.
Досье «Дальневосточного капитала»: Гросс является круглогодичным проектом кучного выщелачивания с открытой отработкой, находящимся на юго-западе Республики Саха (Якутия) в 4 км от рудника Nordgold Нерюнгри. Доказанные и вероятные запасы месторождения Гросс по состоянию на 31 декабря 2016 года оценивались в 4,4 млн унций, а оцененные и выявленные ресурсы - 7,6 млн унций, предполагаемые - 0,9 млн унций.
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