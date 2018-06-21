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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 23:31 |
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Прогноз от АЛРОСА: 2013 год будет стабильным
В связи с этим АК «АЛРОСА» предполагает, что объем реализации алмазов и бриллиантов по группе сохранится на уровне текущего года - порядка около $4,5 млрд, что соответствует справедливой рыночной доле компании при текущей ценовой конъюнктуре.
В соответствии с планом, добыча алмазов по группе «АЛРОСА» в 2013 году ожидается на уровне 34,5 млн карат, сообщает пресс-служба компании. В 2013 году стратегической задачей АК «АЛРОСА» (ОАО) в сфере реализации производственной программы останется строительство подземных рудников. Планируется, что в будущем году объем руды, добываемой подземным способом, вырастет более чем на 15% по сравнению с текущим годом. Вследствие этого порядка 10 млн карат алмазов в 2013 году будут добыты на подземных рудниках.
"Дальневосточный капитал"
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